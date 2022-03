Le derby de Thionville pour mettre la lumière sur la maladie de Charcot

A 17 h 30, ce samedi 26 mars, l'US Thionville Lusitanos reçoit le CS Veymerange, en Régional 2 de foot, l'équivalent de la 8e division. Le leader invaincu de la poule face à l'autre club phare de la ville, calé en milieu de classement. Quelques centaines de spectateurs sont attendus au stade de Guentrange.

La rencontre est parrainée par Maxime Fouquet, un jeune Thionvillois, et par l'association, "les enfants de la SLAF", basée à Distroff et fondée par des enfants de victimes de SLA (sclérose latérale amyotrophique), aussi appelée la maladie de Charcot. Cette maladie a été diagnostiqué en fin d'année dernière chez Maxime Fouquet.

le réseau des uns et des autres

Ce samedi, une partie des fonds collectés au match seront reversées à l'association, et il sera possible de signer une pétition réclament la reconnaissance de cette maladie comme cause nationale. "Quand on voit de si jeunes patients comme Maxime, on ne peut rester insensible, explique la présidentes des "enfants de la SLAF", Nathalie Maka-Bellisario. Le club de l'US Thionville-Lusitanos a été touché par son histoire et ses dirigeants ont eu l'idée de lui consacrer un match. Le club m'a contacté comme association locale, et comme je connais bien le Président de Veymerange, il n'a pas hésité à se joindre à l'initiative. Le réseau des uns et des autres a permis à cette évènement de s'organiser et c'est une bonne choses pour les malades car la maladie est peu médiatisée."

La maladie de Charcot est une maladie neuro-dégénérative incurable. Elle se caractérise chez les personnes atteintes par une paralysie des capacités motrices et des difficultés à s'alimenter ou à respirer.