EN IMAGES - Le dernier acte de la déconstruction de la cité des 408 a débuté à Besançon

Les derniers immeubles encore debout dans la cité des 408 à Besançon ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Après un long travail de préparation, les engins de chantier, parmi lesquels une gigantesque pelle mécanique télescopique munie d'une pince découpeuse et broyeuse, sont entrés en action ce début octobre. D'abord pour grignoter morceau de béton par morceau de béton ce qu'il reste du bâtiment du 29 rue Brûlard, déjà presqu'entièrement déconstruit dans la phase précédente des travaux, mais dont une extrémité avait été conservée parce qu'elle abritait la chaufferie pour l'ensemble du quartier.

La "grignoteuse" en action sur ce qu'il reste du 29, rue Brûlard. © Radio France - Christophe Mey

La dernière barre encore debout n'est plus qu'une coquille vide

C'est la dernière étape de ce chantier de déconstruction entamé en 2018. Ce dernier morceau de bâtiment devrait être entièrement mis à terre d'ici la fin de cette semaine. Ce sera ensuite le tour de la dernière grande barre du quartier, le "15-27", qui longe la rue Brûlard. L'impressionnant paquebot urbain de 12 étages n'est déjà plus qu'une coquille vide, après les travaux de désamiantage et de curage, visant à déshabiller la structure de tous ses éléments internes et externes, pour recycler tous les matériaux récupérables et ne garder que la carcasse de béton armé.

La barre du "15-27" a été entièrement curée, ne laissant que la structure de béton. © Radio France - Christophe Mey

Cette ultime phase spectaculaire du chantier devrait débuter dans la semaine du 18 octobre, lorsque la grignoteuse s'attaquera au dernier témoin de cette vie de quartier qui a connu ses hauts et ses bas depuis la construction de la cité de la Grette en 1962. La fin du chantier est prévue pour mars 2022, et les 408 seront végétalisés pour se transformer provisoirement en espace vert, en attendant de nouvelles construction à l'horizon 2030 sur ce site de 3 hectares idéalement situé non loin du centre-ville.

Le "15-27" rue Brûlard, qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir. © Radio France - Christophe Mey