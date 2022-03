Le dernier adieu à André Morel, résistant et champion de France de rugby, en 1954, avec le FCG

Proches et amis se sont recueillis une dernière fois près du cercueil d'André Morel, sur lequel on avait déposé sa "cape", une casquette aux couleurs du FCG

Dans l'assemblée réunie aux Pompes Funèbres Intercommunales, beaucoup de cheveux blancs et la famille de l'ancien champion de France de rugby, le seul titre conquis par le FCG en 1954.

Un cercueil entouré de fleurs, une cérémonie simple et émouvante © Radio France - Véronique Pueyo

Un galet et la "cape" du FCG

Sur le cercueil en bois clair d'André Morel, on a posé sa cape, sorte de casquette que le FCG remet chaque année à ses joueurs, et un galet ramassé au bord de la mer sur lequel est écrit : "A mon pépé." Tout autour, des gerbes de fleurs, sur l'une d'elles, on peut lire : "A jamais Rouge et Bleu."

L'amour de la musique et du jazz

La cérémonie débute par une minute de silence, en mémoire du défunt. Ensuite, parce qu'il adorait la musique et le jazz, sur une chanson de Louis Armstrong, "Moon River", défilent sur grand écran les images d'une longue vie bien remplie : l'enfance, l'adolescence qui s'arrête brusquement à 16 ans, quand André Morel, qui manifeste à Grenoble le 11 novembre 43, est arrêté et déporté à Mauthausen. A son retour, il ne pèse plus que 36 kilos mais sa force de vie est telle qu'il se reconstruit et devient champion de France de rugby avec son club, le FCG. On le voit aussi le jour de son mariage, puis avec ses enfants, ses petits-enfants et ses chats, avec ses amis aussi, car il était très fidèle en amitié.

Sa fille Nathalie a pris la parole pour rendre hommage à son père © Radio France - Véronique Pueyo

Il va nous manquer - Nathalie, sa fille

C'est ce que dit sa fille Nathalie, qui prend la parole, pour parler de son père, entourée de son frère et de sa sœur : "Il nous a transmis des valeurs : l'humilité, la générosité, l'ouverture au monde, le courage, l'honnêteté et bien sûr l'amour du sport. Avant de joueur au rugby, il a fait de l'athlétisme, il courait très vite. Chaque matin, il faisait sa culture physique, comme il disait."

Et Nathalie poursuit : "C'était aussi quelqu'un d'impulsif, de colérique. Un jour, dans une boite de nuit de Chamrousse il avait cassé les dents du garde du corps du mari de Line Renaud! Il adorait raconter des blagues, on le laissait faire car à la fin, on les connaissait toutes. A 94 ans, il ne voulait toujours pas porter de lunettes et lisait son journal avec une lampe torche ! Il va nous manquer"

Matricule 60 334, surnommé Matefaim, par ses frères de misère

Jean-Pierre Celse, président de l'association des Déportés du 11 Novembre 43 a pris également la parole : " Si André était très volubile, il était taiseux quand il s'agissait de parler de son passé de résistant et de déporté. Il portait le matricule 60 334. Il a survécu, malgré une grave blessure au pied. Le soir, après le travail dans le camp, il arrivait à cacher de vieilles pommes de terre sous sa chemise, qu'il ramassait dans un champ. Il savait qu'il serait pendu s'il était pris. Il prenait ce risque et le soir, dans la baraque, il faisait griller, sur un vieux poêle, ces patates qu'il avait écrasées contre sa poitrine, et il partageait avec ses frères de misère, qui l'avaient surnommé Matefaim, comme le gâteau!"

Au centre Jean-Pierre Celse, entouré (à droite) de Jacques Malerba et de Daniel Blanc, de l'association des Déportés du 11/11/43 © Radio France - Véronique Pueyo

Pied-de-nez

Jean-Pierre Celse, qui avait assisté dans sa jeunesse au match victorieux du FCG en 54 à Toulouse, contre Cognac, raconte aussi cette anecdote : "Lors de son unique sélection en équipe de France, il avait joué en Argentine et dans les tribunes il y avait d'anciens nazis, réfugiés en Amérique du Sud. Sacré pied-de-nez pour André, qui avait survécu à l'enfer concentrationnaire." Et il précise : "Aujourd'hui, après la disparition d'André Morel, ils ne sont plus que deux survivants du 11 novembre 43.

Jean-Pierre Celse durant son hommage à son ami André Morel © Radio France - Véronique Pueyo

Souvenirs, souvenirs

Encore un air de Django Reinhardt, une chanson d'Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, "Cheek to Cheek" et c'est la fin de la cérémonie. La famille, puis les amis s'approchent du cercueil pour un dernier adieu, plein d'émotion. D'anciens joueurs qui ne s'étaient pas vus depuis des années se retrouvent, échangent en riant quelques souvenirs. "Ah! Dédé ! Sacré bonhomme, sacré joueur ! J'ai disputé quelques matches avec lui" dit l'un.

La gerbe du FCG © Radio France - Véronique Pueyo

David Dussert, directeur général du FCG, est arrivé à la fin de la cérémonie pour saluer la famille. Mais il n'y a pas eu d'hommage à proprement parler du monde du rugby, les joueurs étant partis la veille pour Colomiers où ils jouent ce soir en Pro D2.

André Morel repose désormais dans le cimetière d'Echirolles.