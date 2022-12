Le dernier bébé est né à la maternité de Ganges avant sa fermeture

Gaïa entourée de son papa Simon, sa maman Claire et son frère Eliott.

Le dernier bébé né à la maternité de Ganges est une petite fille ! Elle s'appelle Gaïa et a pointé le bout de son nez ce samedi vers 12h50. Un mois avant la date prévue ! C'est la dernière née à la polyclinique Saint-Louis qui ferme à partir de ce dimanche son service maternité par manque de gynécologues obstétriciens. Elle pèse 2,70 kilos et est en bonne santé, tout comme la maman.

Les parents Simon Leget et Claire Suarez, tous deux âgés de 40 ans, et habitants de Ganges depuis trois ans avaient participé aux manifestations pour le maintien de cette maternité. Cette naissance est forcément symbolique pour le papa : "J'ai fait la remarque avant que ma compagne accouche. Je lui ai dit : tu te rends compte ? Le bébé a décidé de sortir le jour ou la maternité ferme ses portes !"

Simon ironise : "Gaïa, c'est une militante avant l'âge. Elle a voulu venir à la maternité un mois avant pour montrer qu'il y a besoin d'une maternité à Ganges."

Une naissance symbolique

Surtout que Gaïa devait naitre le 16 janvier 2023. Ses parents avaient anticipé la fermeture de la maternité de Ganges et avaient prévu un accouchement à domicile. "On ne s'y attendait vraiment pas. On était complètement préparés à accoucher à la maison dans un mois accompagnés d'une sage femme" explique son papa.

Gaïa a voulu faire comme son grand-frère : venir au monde de façon originale. Le premier fils de Simon et Claire, Eliott, est né alors qu'ils étaient en voiture, direction l'hôpital. Il a pointé le bout de son nez directement dans les bras de son papa, dans leur Ford Fiesta, le 13 décembre 2018.

À partir de dimanche, il n'est donc plus possible d'accoucher à Ganges, il faut aller à Montpellier ou à Nîmes.

Un centre périnatal est tout de même mis en place dans la clinique Saint-Louis pour accueillir les mamans pendant et après la grossesse.

