Le dernier café de Corneilla-la-Rivière menacé de disparaître

Cela fait plusieurs mois que Roland Pialat cherche à son successeur à son "Café des sports", qui fait aussi restaurant et karaoké les week-ends. C'est le dernier encore ouvert à Corneilla-la-Rivière, mais personne ne veut reprendre l'établissement, au grand désarroi de son propriétaire.

Aucun repreneur à l'horizon

"Ça me ferait mal au cœur", avoue Roland, "mais si on ne trouve personne, on va être obligé de fermer". À 70 ans, il doit subir une opération des genoux, qu'il repousse depuis plusieurs semaines, en attendant de trouver un repreneur. Mais pour l'instant, il fait chou blanc. "Ils ont peur, parce qu'on est dans une période d'incertitude, avec le Covid. Cela empêche les gens de se projeter", reconnaît-il.

"Il ne faut pas qu'il ferme !" - Aurélie, une habituée

Pourtant, cet établissement est le dernier lieu de vie du village, tout le monde s'accorde à le dire. "Il ne faut pas qu'il ferme, je ne sais pas où j'irai sinon", se plaint Aurélie. "On n'a déjà pas beaucoup de commerce, donc si on n'avait pas le café, ce serait compliqué", ajoute-t-elle, accoudée au comptoir avec sa famille.

Même le maire, René Laville, s'investit pour sauver l'établissement : "Dans un village, il y a l'église, la mairie et le café. On ne peut pas imaginer un village sans café". Alors, le maire est même prêt à faciliter les démarches pour le futur acheteur : "S'il y a des petits soucis d'intendance et administrative, on est ouvert à essayer de régler tout ça de manière sympathique".