Le dernier chassé-croisé de juillet ce weekend. Pensez à faire vérifier votre véhicule avant tout départ

Faites vérifier votre voiture avant de partir en vacances. Le conseil des professionnels Nîmois en cette veille du dernier chassé-croisé de juillet. L'accident mortel de la Drôme doit nous appeler à la plus grande prudence. Et même si pour cause de confinement nos véhicules ont moins roulé que d'habitude, les pièces s'usent et les joints sèchent, ce n'est jamais bon. Pour partir l'esprit tranquille, une visite de contrôle chez votre garagiste s'impose.

Je ne pars jamais sans avoir vérifié ma voiture

Les visites de contrôle ne sont pas massives au garage Séverine - plutôt des contrôles techniques en retard - mais quelques uns viennent quand même faire vérifier la pression des pneus ou le niveau d'huile. Des voitures qui pour beaucoup n'ont pas circulé durant le confinement. "C'est jamais bon pour une voiture" explique Georges Roggy, qui vient de découvrir qu'au sifflement de la voiture qu'il inspecte "l'embrayage est mort ou pas loin d'expirer".

Même l'absence de liquide dans le lave-glace est dangereux

Du coté de la carrosserie-garage Saint Vincent, toujours à Nîmes, le mêmes conseils. Une voiture qui n'a pas roulé peut devenir une source de souci par exemple sur l'autoroute. "Des pneus sous gonflés ou sur gonflés, c'est l'éclatement quasi assuré" dit Jessy Assoignons. Mais il est aussi obligatoire de vérifier les fluides (huile moteur ou freins). Le lave glace paraît anecdotique mais "un pare brise sali par des moucherons qu'on ne peut nettoyer est aussi accidentogène".