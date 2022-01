Le dernier garage solidaire du Loiret lance un appel à l'aide

Depuis la fermeture, en décembre 2021, du garage solidaire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le garage G4 roues se retrouve seul dans le Loiret à faire des réparations à moindre coût ou à prêter des voitures à des personnes en difficulté. Mais, l'association, qui gère G4 roues, a elle même des difficultés. " On a besoin de financements mais surtout d'un vrai local pour entreposer les voitures qu'on nous donne et faire de la mécanique" explique Bernard Strelezki, le président et fondateur de l'association.

J'aimerais bien que les élus se mettent autour d'une table pour nous aider

Entre 2013 et 2017, l'association avait un entrepôt, mis à disposition par l'agglomération montargoise, à Corquilleroy. Mais, faute ensuite de soutien financier, G4 roues a dû quitter les lieux. Aujourd'hui, tout le matériel est stocké chez l'un des membres de l'association, à Mignerette, au nord de Montargis. " On a ici tous nos outils, le pont pour les réparations et une trentaine de voitures qu'on peut prêter ou désosser selon leur vétusté. Mais, ce n'est pas le lieu idéal pour se développer" insiste le président de l'association.

Sous cet hangar, le pont de réparation des voitures © Radio France - Patricia Pourrez

Depuis déjà quelques mois, Bernard Strelezki s'est mis à la recherche d'un local plus grand, plus adapté et qui lui permettrait aussi de créer à terme un chantier d'insertion pour former des jeunes à la mécanique. " A un moment, on m'a parlé de la caserne Gudin, à Montargis. C'était pas mal mais j'ai vite compris que ce ne serait pas possible. Depuis, j'ai sollicité plusieurs fois le président de l'Agglomération de Montargis, mais il n'a rien à me proposer. J'ai dû mal à y croire!!"

Dans certains coins du Loiret, si tu n'as pas de voiture, tu ne fais rien !

Bernard Strelezki considère pourtant qu'un garage solidaire a un vrai "rôle social", surtout en milieu rural. "On sait bien que dans nos coins, comme ici à Mignerette, sans voiture, tu ne fais rien et sans voiture, pas de boulot non plus." Dans un garage solidaire, les réparations sont en général 40 à 50% moins élevées que dans un garage classique. Il peut aussi aider ponctuellement des personnes dans le besoin à travers un prêt de voiture ou de scooter. "On a actuellement une aide-soignante qui n'a pas les moyens de réparer sa voiture. On va lui en prêter une pendant quelques temps, à 5 euros par jour avec kilométrage illimité et comme ça, elle va pouvoir continuer à travailler."

En France, il existe près de 200 garages solidaires. Pour contacter G4 roues, vous pouvez passer par la page Facebook de l'association ou écrire à : g-4.roues@orange.fr.