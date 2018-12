Le dernier hommage à Edmond Simeoni

Des centaines et des centaines de personnes de personnes ont rendu hommage, trois jours durant à Edmond Simeoni. Et aujourd’hui encore, ils sont très nombreux pour l’accompagner en sa dernière demeure, à Lozzi, où seront célébrées ses obsèques.

Corse, France

Au fronton de la collectivité territoriale, les drapeaux ont été mis en berne. Ils sont cernés d'un ruban de tissu noir. Dans toute la Corse, on a vu fleurir aux fenêtres, depuis vendredi, des drapeaux, des bougies. A Bastia, des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Edmond Simeoni et présenter leurs condoléances à sa famille.

Ils seront sans doute aussi nombreux ce matin à Lozzi. Le village de130 habitants a d'ailleurs dû s'organiser pour faire face à l'affluence.

Des tentes, sous lesquelles se trouveront des places assises, ont été érigées sur le côté de la petite église Saint Jacques. La route d'accès au village est fermée, et des navettes ont été mises en place au départ de Calacuccia. Dans la micro région, plus une seule chambre d'hôtel n'était disponible. Environ 1.500 personnes sont attendues pour la cérémonie.