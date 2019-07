Le dernier jour du bureau de poste de Saint-Gervais-en-Belin

Saint-Gervais-en-Belin, France

Même parmi ceux qui sortent du bureau de poste de Saint-Gervais-en-Belin, tout le monde n'est pas au courant de sa fermeture imminente. "Ah bon ? mais il y a du monde à chaque fois que je viens", s'étonne Julie, une habitante de la commune, qui vient régulièrement chercher des colis.

Un tabac-presse situé 50 mètres plus loin reprendra l'essentiel des activités, y compris bancaires, avec une plage horaire élargie à 70 heures par semaine au lieu de 15. mais Guy n'est pas sûr que la qualité de service soit au même niveau : "là je suis venu peser une lettre, ça a été vite. Mais au bureau de tabac, est-ce qu'on me vendra un seul timbre ? Et puis il a déjà sa clientèle, on risque d'attendre !"

Une semaine de trou

La décision ne surprend pas le maire de la commune, mais la manière le choque. "La fermeture était prévue le 30 juillet, elle a été avancée au 20. Mais le bureau de tabac est en vacances, du coup il n'y a pas de passage de témoin... Au dernier moment on s'aperçoit que fermer le bureau ça prive les facteurs d'un endroit où manger, où ranger leurs vélos... La Poste n'est pas un partenaire fiable ! A Paris on passe sa vie à nous dire que la proximité c'est formidable mais dès qu'on peut fermer une proximité on la ferme."

Saint-Gervais-en-Belin et sa voisine Laigné-en-Belin comptent à elles deux près de 5 000 habitants.