Le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, Robert Hébras, témoigne à Saint-Lô ce vendredi soir

Il ne reste plus que lui. Robert Hébras est le dernier témoin encore vivant du massacre d'Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) le 10 juin 1944. A 97 ans, il continue de sillonner les routes de France pour raconter son histoire inscrite dans l'Histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il s'arrête ce vendredi soir au théâtre de Saint-Lô, où il donne une conférence à 20h30, avec sa petite-fille Agathe.

ⓘ Publicité

L'un des six survivants du massacre d'Oradour-sur-Glane

En juin 1944, alors que la Normandie est progressivement libérée par les Alliés, des soldats allemands vont commettre l'un des pires massacres de civils de l'Histoire de France. Le 10 juin, ils entrent dans un village de Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane, séparent les femmes et enfants d'un côté, les hommes de l'autre.

Robert Hébras a alors 18 ans. Il fêtera ses 19 ans quelques jours après. Il est regroupé avec d'autres hommes du village dans la Grange Laudy. Les soldats SS fusillent le groupe, avant de mettre le feu au bâtiment. "Mon grand-père pense avoir survécu parce qu'il était derrière, puis sous les corps. Il n'a été que grièvement blessé. Il a pu ensuite s'échapper, parce qu'il préférait mourir fusillé que brûlé vif. Quand il est sorti, les Allemands étaient déjà partis", raconte Agathe Hébras, sa petite-fille.

Robert Hébras est l'un des six survivants. Tous les autres sont morts. 643 personnes tuées, dont 207 enfants. Après l'horreur, le silence. Robert Hébras ne parlera pas du massacre pendant une quarantaine d'années. "Il devait se reconstruire, penser à sa famille, sa femme, ses enfants", explique sa petite-fille.

Un témoignage essentiel et toujours d'actualité

Pourtant, il commence à être sollicité dans les années 1980. En 1988, l'unique femme survivante et seule témoin du massacre dans l'église du village, Marguerite Rouffanche, décède. C'est un déclic. "Je crois qu'il réalise qu'elle a très peu parlé et qu'avec elle s'envolent ses souvenirs et sa mémoire. A ce moment-là, il se dit qu'il faut parler pour qu'on n'oublie pas. Il faut le raconter au plus grand nombre."

"Rencontrer un témoin, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas" - Agathe Hébras

Commencent alors de nombreux voyages en France et en Europe, des interventions dans les établissements scolaires. Robert Hébras sert même de guide dans un Oradour-sur-Glane en ruines. Un travail de transmission et de mémoire essentiel. "La voix du témoin est presque sacrée. Encore plus pour les jeunes générations pour qui les événements de la Seconde Guerre mondiale peuvent être un peu éloignés. Rencontrer un témoin, je crois que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas", assure Agathe Hébras.

loading

Même 78 ans après les faits, le témoignage de Robert résonne en écho avec l'actualité. "J'ai régulièrement parlé avec mon grand-père des attentats du Bataclan. Quand il a vu et entendu les témoignages des rescapés, il s'est dit 'J'ai l'impression que ces gens-là ont vécu quelque chose de très similaire à ce que l'on a pu vivre à Oradour'", se souvient Agathe.

Le grand-père et sa petite-fille ont d'ailleurs rencontré certains survivants du Bataclan. "L'un d'entre eux était très touché d'interviewer mon grand-père parce que beaucoup de questions qu'il se posait en tant que rescapé, mon grand-père se les posait depuis 80 ans. On doit pouvoir créer des passerelles entre la mémoire d'Oradour et la mémoire d'autres drames", estime Agathe.

loading

Agathe Hébras reprend le flambeau de la mémoire de son grand-père

A même pas 30 ans, son grand-père lui a confié le flambeau de sa mémoire. Ils ont tous les deux co-écrit un livre avec la journaliste Mélissa Boufigi paru en juin 2022, Le dernier témoin d'Oradour-sur-Glane. Plus que l'histoire de Robert Hébras, ce livre raconte la transmission entre deux générations, celle des témoins et les plus jeunes. "Je serais très embêtée si la nouvelle génération ne se sentait plus concernée par ces événements-là. C'est important d'en parler parce que c'est un symbole de notre mémoire de la barbarie nazie. Il faut que les jeunes générations y soient sensibilisées", raconte Agathe Hébras.

Le livre co-écrit par Robert Hébras et sa petite-fille est paru en juin 2022. - Agathe Hébras

Une mémoire dont elle porte désormais le poids. "Mon grand-père s'est attelé à témoigner ce qu'il avait vécu. Il m'a confié sa mémoire et je crois qu'il représente vraiment quelque chose. C'est quand même une grande responsabilité."

loading