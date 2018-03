Arles, France

L'hommage poignant du monde de la tauromachie à Luc Jalabert. Les obsèques de l'ancien directeur des arènes d'Arles se sont déroulées ce vendredi matin dans la primatiale Saint-Trophime en présence de plusieurs centaines de personnes du monde taurin au sens large du terme. Luc Jalabert a ensuite été inhumé au cimetière de Trinquetaille.

Un peu plus tôt dans la matinée, c'est à l'intérieur même des arènes que s'était tenu un premier moment de recueillement particulièrement chargé d'émotion.

Un hommage tout en sobriété, tout en simplicité, à l'image du personnage qu'était Luc Jalabert. Quelques gerbes de fleur posées autour du cercueil, le fer de l'élevage tracé à la chaux blanche sur le sable ocre des arènes.

Dans les gradins et sur la piste, des élus, beaucoup de figures de la tauromachie, directeurs d'arènes, matadors, banderilleros, éleveurs et puis des dizaines d'aficionados anonymes, certains en costumes de gardians pour les hommes, en tenues d'Arlésiennes pour les femmes.

Un silence absolu pendant toute la cérémonie dans les arènes

Pas de discours, simplement un long moment de recueillement autour de tous les proches et de la famille de Luc Jalabert, et notamment de ses enfants, Lola et Jean-Bapstiste ou encore son frère Marc.

Un silence absolu pendant toute la cérémonie, juste une minute d'applaudissements pour accompagner le cercueil de Luc Jalabert dans son dernier tour de piste.

C'est dans cette atmosphère très particulière que la Feria de Pâques a débuté ce vendredi après midi avec la course camarguaise. Ce samedi après-midi place à la première corrida avec, là encore, un moment d'émotion intense puisque c'est Juan Bautista, le fils de Luc Jalabert qui sera en piste. Au cartel, il sera aux côtés du torero madrilène El Juli, qui combattra ses propres toros d'El Freixo et du Péruvien Andrès Roca Rey.