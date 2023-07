Le dernier week-end de la fête votive d'Aimargues dans le Gard

Aimargues, capitale durant 9 jours, de la fête votive. Un village festif nimbé de soleil qui ne désemplit pas. Un programme riche "avec du toro le matin, l'après-midi et même parfois le soir" explique Ludovic le président de la commission taurine du village. Il y a aussi la fête foraine avec la confiserie Bonnet tenue par Jean-Marie "cela fait 35 ans que je viens ici, on donne à manger du sucré et du salé, nous on les nourrit, les bars ils les hydratent".

Midi, l'heure de se retrouver Jean-Paul : "je suis un immigré d'Ardèche, un gaveau je viens de la montagne" nous dit-il "j'ai épousé une aimarguoise et depuis c'est la fête votive chaque année". Les jeunes ne sont pas oubliés, ils sont également très attachés à cette tradition comme Lola : "j'ai toujours baigné là dedans, c'est une famille, on se retrouve on fait la fête". A la question la fête votive d'Aimargues est la plus belle du Gard ? "Je ne sais pas, elles ont toutes leur particularité, ce sont les gens qui les fréquente qui en font la beauté".

La bandido de 2022.

Cent taureaux sur l'artère principale d'Aimargues

La petite Camargue et Aimargues en particulier aiment les taureaux. Un vecteur économique important, sans oublier la protection du milieu. L'été est une saison particulière pour les manades avec la multiplication des fêtes votives. "S'il n'y a pas les boules et les taureaux" dit Jacky, alerte septuagénaire "né à Aimargues et pas ailleurs, ce n'est pas une fête votive". Et le taureau ont sait lui rendre hommage avec en guise de clôture ce dimanche en fin d'après-midi avec une bandido de 100 taureaux dans la rue principale du village. Germain, cavalier à la manade Aubanel.

