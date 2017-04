Le " désert pharmaceutique " des quartiers Nord de Marseille

Marseille, plus de 850 000 habitants et seulement... Deux pharmacies de garde ouvertes la nuit. Depuis un an, l'Agence Régionale de Santé PACA a élargi son dispositif d'accès au soin en incluant deux nouvelles pharmacies dans le dispositif de garde dans les quartiers nord, les plus peuplés.

" Marseille est un désert médical et pharmaceutique, " c'est le triste constat de cet infirmier urgentiste qui préfère taire son nom. Aux urgences de l'hôpital Nord dans le quinzième arrondissement de Marseille, 75% des consultations sont des maux bénins. " Les gens viennent chez nous pour faire renouveler une ordonnance ou pour du paracétamol, juste parce qu'ils ne savent pas où trouver la seule pharmacie de garde ou bien parce qu'ils ne sont pas véhiculés " se désole cet infirmier.

" Cela faisait 30 ans qu'il n'y avait qu'une seule pharmacie de garde ouverte la nuit en plus des sept ouvertes la journée " raconte Philippe Lance du syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône. Depuis un an, l'Agence Régionale de Santé PACA a inclus deux pharmacies du Nord dans un nouveau dispositif de garde. Chaque soir, l'une des deux ouvre ses portes au public de 22h à 8h du matin. Pour les professionnels de santé ce n'est pas suffisant, ils sont en sous-effectifs et doivent affronter de longues files d'attente.

" Moi je m'embête plus j'attends le lundi ou je vais direct aux urgences, " assure Angélique Barbaro, gérante d'une boulangerie du quatorzième arrondissement. Certains habitants du quartier redoutent même de sortir de chez eux, " la nuit, des jeunes caillassent les voitures des médecins, j'ai peur d'emmener ma fille jusque dans une pharmacie quand elle a de la fièvre, je préfère appeler le SAMU , " confie ce père de famille.