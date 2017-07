Le désespoir d'un producteur de melons gardois

Samuel Solans installé à Aigues-Mortes est au bord de la crise. Il n'arrive plus à vendre ses melons à cause de la concurrence espagnole. Il y a aujourd'hui en France une surproduction de melons mais dans les grandes surfaces il y a surtout trop de melons venus d'Espagne.

Cela fait quatre ans que Samuel Solans produit des melons à Aigues-Mortes en plus des pommes de terres et des carottes. Mais le melon cette année hante ses rêves, quand il arrive à dormir. Le melon ne se vend plus.

Samuel Solans cumule les stocks, des dizaines et des dizaines de cagettes sont entassées dans son hangar. Il y a quelques jours il a dû jeter les invendus: 70 tonnes au total sont parties à la poubelle et si ça continue il devra jeter encore 80 tonnes.

Je ne dors plus, ça me tord le cœur de mettre autant d'énergie et de voir mes melons finir à la poubelle - Samuel Solans

Samuel Solans et son père Armand n'ont jamais connu une situation aussi catastrophique © Radio France - Camille Payan

Il y a aujourd'hui en France une surproduction de melons mais dans les rayons il y aussi des melons espagnols. Et c'est bien ça le problème. Les grandes enseignes ne jouent pas le jeu du made in France, elles continuent d'acheter des melons espagnols et pas nécessairement parce que les prix sont moins élevés.

Et si il y a autant de melons espagnols dans les rayons c'est parce que les producteurs espagnols sont soumis à des règles beaucoup moins strictes que les français, notamment l'utilisation des produits phytosanitaires.

On ne peut pas rivaliser avec l'Espagne. Il faut que les consommateurs et les grandes surfaces achètent français

Si la situation ne se débloque pas Samuel Solans sera obligé dans les prochains jours d'arrêter la récolte, son père Armand Solans est très inquiet. A 75 ans il travaille toujours aux cotés de son fils. Armand Solans dit avoir connu des crises agricoles, des situations catastrophique, mais aujourd'hui il a peur que son fils dépose le bilan.

Avant on savait pourquoi on travaillait, aujourd'hui on travaille pour perdre de l'argent - Armand Solans