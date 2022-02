Le dessin animé "Vaillante" sert aux pompiers du Vaucluse à susciter des vocations

Une jeune fille, Georgia Nolan n'a pas le droit de devenir pompier comme son père et se déguise pour contourner la règle. C'est le scénario du film d'animation "Vaillante" qui a servi d'outil aux pompiers du Vaucluse pour susciter des vocations chez les enfants.

Les pompiers ont organisé mercredi 16 février une journée spéciale de promotion de la féminisation et de la diversité chez les sapeurs pompiers au cinéma Capitole Studios au Pontet. Le film, les stands et les démonstrations des pompiers ont rencontré un grand succès chez les jeunes et moins jeunes.

