Un dessinateur basque victime d'une usurpation de son oeuvre sur internet

Le dessinateur basque Marko usurpé sur Internet. L'auteur résident à Ustaritz vient de découvrir qu'un de ses personnages avait été repris sur internet et utilisé sans son autorisation comme motif d'un t-shirt. "Je fais des gifs animés et depuis quelques années, j'ai un personnage "Pitichatrognon" et on m'a averti que ce personnage a été repris pour l'impression de t-shirt achetable en ligne", raconte le dessinateur.

"Première réaction: le personnage est connu ! deuxième réaction: mais il n'y a pas mon nom dessus ! troisième réaction: mais ils l'ont pas le droit !"

Le dessinateur connu pour la série des Godillots ou plus récemment pour l'illustration du livre de Claude Labat sur la sorcellerie n'a jamais été contacté concernant cette illustration, et n'a pas donné son autorisation pour qu'elle soit utilisée, comme il a déjà eu l'occasion de le faire par le passé. "Une entreprise allemande l'a fait sur ce même personnage, s'est connectée sur le site où je fais ces animations, a apprécié mon travail et m'a demandé officiellement la réutilisation de cette illustration qu'ils m'ont réglé: le processus normal d'une cession de droit !"

D'un côté le motif de t-shirt vendu sur un site internet, de l'autre le personnage créé par Marko - Capture d'écran

Marko a essayé de contacter les gérants du site de vente en ligne, sans succès, faute d'adresse de siège social. "Je pense que c'est un site totalement virtuel qui utilise des dessins glanés à gauche à droite sur internet". Il n'envisage pas de lancer une procédure.

Rappelons que tout œuvre sur internet, que ce soit dessin, photo ou texte écrit appartient à son auteur et qu'elle ne peut sauf mention contraire être utilisée ou modifiable sans son accord écrit.