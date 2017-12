Le dessinateur de Placid et Muzo signe une BD pour une maison de retraite de Charente-Maritime

Jacques Nicolaou, connu pour ses illustrations de Placid et Muzo, vient de réaliser une bande dessinée pour la maison de retraite "Korian les parasols" à Saint-Georges-de-Didonne. A 87 ans le dessinateur a conservé son coup de crayon et tout son sens de l'humour.

Installé depuis plus de 45 ans sur la commune de St-Georges-de-Didonne près de Royan en Charente-Maritime, le dessinateur Jacques Nicolaou est loin d'avoir raccrocher ses crayons. Jacques Nicolaou dessine depuis 1953 et voila plus de 40 ans qu'il dessine Placid et Muzo, les héros légendaires de la grande époque de la revue Pif Gadget.

Jacques Nicalaou , dessinateur de Placid et Muzo © Radio France - Catherine Berchadsky

Jacques Nicolaou avait pris la suite d'un dessinateur espagnol qu'il a bien connu, José Cabréro-Arnal, le père du jeune ourson et de son compère renard. "J'ai bossé toute ma carrière à dessiner Placid et Muzo, j'ai repris ses personnages à un Catalan qui était vraiment super gentil", raconte Jacques Nicolaou.

Un des livrets illustrés par Jacques Nicolaou © Radio France - Catherine Berchadsky

C'est Patrick Launay, animateur à la maison de retraite "Korian les Parasols" de Saint-Georges-de-Didonne qui a eu l'idée de faire venir le dessinateur dans son établissement pour y organiser un atelier : "Jacques est venu avec tout son matériel, des planches de dessins, des planches test, ses crayons... c'était un moment de partage, de questions, les gens étaient ravis" explique l'animateur. Un succès tel que la maison de retraite demande à Jacques Nicolaou de dessiner quelques planches pour l'EHPAD.

Finalement Jacques Nicolaou va plus loin, en offrant une véritable bande dessinée aux pensionnaires de la maison de retraite. La BD, réalisée à main levée en l'espace de trois semaines, est une succession d'histoires courtes tournées autour du ridicule des situations. "Je trouve ça très amusant", avoue Suzanne, 91 ans. "Mes compliments" ajoute Jacqueline. Elle aussi a 91 ans, elle connaît bien Placid et Muzo car elle a eu trois garçons, confie-t-elle.

L'ouvrage s'intitule : "Maison de retraite l'optimiste". Il a été tiré à 500 exemplaires, financés par la maison de retraite. Les BD sont en vente sur place au prix de 14 euros, et tous les bénéfices iront à l'association "Un bateau pour Ré", une association qui avait invité un pensionnaire de la maison de retraite, un homme de 92 ans en fauteuil roulant, à une partie de pêche en mer, il y a de cela quelques mois.