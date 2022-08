Le dessinateur Sempé, illustrateur des histoires du "Petit Nicolas", est mort

Le dessinateur français Jean-Jacques Sempé, connu pour ses illustrations des aventures du "Petit Nicolas" et ses dessins de presse humoristiques, est décédé jeudi à l'âge de 89 ans, a annoncé ce jeudi son épouse Martine Gossieaux Sempé.

"Il est décédé paisiblement (...) dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches", a précisé Marc Lecarpentier, son biographe et ami.

En 2014, Sempé posait à l'entrée d'une exposition consacrée au héros créé avec Goscinny, à Paris. © AFP - JACQUES DEMARTHON

Jean-Jacques est le co-créateur du personnage du "Petit Nicolas", dont le premier volet des histoires paraît en 1969. La collaboration avec René Goscinny donnera lieu à plus de 220 histoires illustrées par plus de mille dessins.

Outre cet aspect de sa carrière, Sempé a publié des dessins dans de prestigieux journaux et magazines, comme Sud Ouest, L'Express, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, Télérama ou encore The New Yorker.