En Centre-Val-de-Loire, la santé mentale des habitants s'est dégradée à cause du Covid-19

L'année 2020, bousculée par la pandémie de Covid-19, a entraîné des conséquences sur la santé mentale des habitants de Centre-Val-de-Loire, selon Santé Publique France. Parmi les publics les plus à risques, les jeunes, les femmes, les plus précaires et ceux ayant déjà eu des troubles psychologiques.

Cette année sous Covid-19 a particulièrement éprouvé notre santé mentale, confirme une étude de Santé Publique France. L'organisme, met en lumière l'impact de la situation sanitaire sur la situation psychologique des Français, et notamment des habitants de Centre-Val-de-Loire. Le deuxième confinement a été la période de 2020 où les troubles du sommeil, de l’anxiété, ou dépressifs ont été les plus élevés.

Le premier confinement a été mieux vécu que le second, en Centre-Val-de-Loire. - Source : Santé Publique France

Dans les faits, nous avons globalement mieux vécu le premier confinement, que le reste de l'année, avec un taux de satisfaction de vie qui frôle les 80% (79%), à la fin du mois d'avril. Cela se poursuit d'ailleurs jusqu'au mois de juin : jusqu'à 87,5%. Nous n'étions plus que 68% de satisfaits à la fin novembre, durant le deuxième confinement.

Les troubles du sommeil concernent une grande majorité d'entre nous

Selon les résultats de l'étude, le premier trouble qui frappe les habitants de la région, en 2020, touche le sommeil. Dès les premiers jours du confinement, de mars à mai, 67,4% des sondés font part de problèmes de sommeil, ce qui est au dessus de trois points à la moyenne nationale. Une situation qui se poursuit ensuite jusqu'à juin, avant de décroître légèrement durant l'été (64,6%). Le mois de novembre a été particulièrement rude pour beaucoup d'entre nous : près de 7 sondés sur 10 déclarent avoir eu des soucis de sommeil durant le second confinement (69,7%). C'est cinq points de plus que la moyenne nationale (64,7%).

Les troubles du sommeil touchent une large part de la population de Centre-Val-de-Loire. - Santé Publique France

Les habitants de la région Centre-Val-de-Loire sont par contre un peu moins touchés qu'ailleurs par les troubles dépressifs. Si les mois de mars-avril ont entraîné des syndromes dépressifs pour 19% des sondés (contre 20% ailleurs en France), les chiffres sont ensuite inférieurs à la moyenne nationale durant toute l'année. Au mois de novembre, nous sommes 18,5% à faire part de troubles dépressifs, contre 21,5% nationalement. Par ailleurs, près d'un habitant sur six fait part d'anxiété (16,7%).

Des troubles qui touchent plus les plus précaires, les jeunes et les femmes

Autre enseignement de cette étude, les personnes en précarité économique, les inactifs, les femmes et ceux qui ont déjà eu des antécédents de troubles psychologiques ont plus de risques de présenter une santé mentale dégradée. Santé Publique France recommande d'ailleurs qu'en "Centre-Val de Loire, une attention particulière et une communication à visée spécifiques aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de précarité semblent nécessaires. Par ailleurs, un suivi renforcé des personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques doit être proposé par les professionnels de santé."

Autre enseignement de l'étude, un relâchement sur les mesures de distanciation a été noté durant l'été. - Santé Publique France

Enfin, l'étude de Santé Publique France montre aussi que les mesures d'hygiène sont bien respectées en Centre-Val-de-Loire : plus de neuf habitants sur dix portent le masque en public. Dans le détail, on se rend compte d'un relâchement durant l'été et entre les deux confinements, sur le respect de la distanciation physique : cela concerne surtout les hommes et les moins de 35 ans.