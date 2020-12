Les couples retrouvent leur désir sexuel pendant le deuxième confinement

Le second confinement réveille la libido des Français selon une enquête Ifop publiée ce mercredi. Plus d'un tiers des couples en télétravail ont fait l'amour sur leurs heures de travail.

Plus épanouis sexuellement que lors du premier confinement, les couples ont retrouvé leur libido cet automne selon l’étude de Ifop publiée ce mercredi et réalisée pour Gleeden, le site de rencontres extraconjugales pensé par des femmes.

« Siestes crapuleuses » en télétravail

Lors de ce deuxième confinement les enfants sont retournés à l’école. Les parents ont retrouvé un peu plus d’intimité. Les couples ont inventé un nouveau genre de "5 à 7".

34% des salariés en télétravail déclarent s’être accordés pendant quelques minutes sur leurs heures de travail une "sieste crapuleuse", surtout les dirigeants d'entreprise (38 %) qui sont beaucoup plus libres de gérer leur emploi du temps.

Moins de dispute, plus de tendresse

Le second confinement s’est beaucoup mieux passé pour les couples qu'au printemps pour 78% d’entre eux. Les disputes sur les tâches ménagères ont diminué comme celles sur la surveillance des devoirs des enfants (-18 points) par rapport au premier confinement.

Le besoin de tendresse (47 %) plus que de sexe à proprement parler (35 %) s’explique aussi par le retour de l’hiver. "Il fait froid, on a besoin de plus de chaleur humaine" détaille François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualité à l'Ifop.

Les célibataires plus épanouis

Avec un confinement moins strict qu’au printemps les célibataires se sont plus déplacés. 59% d’entre eux avouent avoir reçu ou être allé chez leur partenaire. C’est deux fois plus qu’au premier confinement (45% en novembre, contre 20% en avril).

Les couples ne vivant pas sous le même toit que leur conjoint se sont aussi vu plus souvent (+ 35 points par rapport à avril, à 77%).

Le sexe pour compenser l’anxiété

Pourtant le second confinement a été plus pénible à supporter. Dans contexte "d’usure psychologique généralisée" et "en période de sinistrose, le sexe peut constituer un comportement de compensation permettant de décompresser face aux situations d’anxiété" conclut François Kraus.