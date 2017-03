Le deuxième défilé du carnaval de Jargeau annulé

Pas de deuxième défilé pour le Carnaval de Jargeau, en raison des intempéries.

Le Loiret est placé en alerte orange pour orages et vents violents, par Météo France. Le vent pourrait souffler jusqu'à 110 km/h en rafale. A Jargeau, la mairie et les organisateurs ont donc pris la décision d'annuler le deuxième défilé du Carnaval. Le plus grand carnaval du département faisait son retour cette année, après avoir été annulé en raison de l'état d'urgence en 2016. Plusieurs milliers de personnes avaient assisté au premier défilé dimanche dernier, pour le retour de l'événement, consacré cette fois à la BD.