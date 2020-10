Le deuxième volet du plan pauvreté présenté ce samedi

Les associations de lutte contre la pauvreté attendent beaucoup de cette rencontre. Ce samedi, à l'occasion la journée mondiale du refus de la misère, le Premier ministre devrait annoncer de nouvelles mesures à destination des plus vulnérables dans le cadre du deuxième volet du plan pauvreté, plan initialement lancé par Emmanuel Macron en 2018.

Les associations, qui avaient déjà été reçues par Jean Castex il y a deux semaines, alertent sur la paupérisation d'une partie de la société suite à la crise économique liée à la crise sanitaire.

à lire aussi Baromètre de la pauvreté : avec la crise sanitaire, un Français sur trois a subi une perte de revenus

L'aide exceptionnelle finalement revue

Dans son interview télévisée mercredi soir, Emmanuel Macron avait annoncé "une aide exceptionnelle" de 150 euros pour les allocataires du RSA et les bénéficiaires des APL, plus une prime de 100 euros par enfant à charge. Finalement, Matignon a corrigé le tir jeudi soir en indiquant que les bénéficiaires des APL toucheraient seulement la prime de 100 euros par enfant.

"Une prime ça met du beurre dans les épinards pendant un ou deux mois mais ce n'est pas ça qui change la vie durablement, qui permet d'avoir un logement pérenne ou de prévoir de pouvoir payer la cantine toute l'année", a réagi auprès de l'AFP la présidente d'ATD Quart Monde, Marie-Aleth Grard.

à lire aussi Prime Macron exceptionnelle : plus de quatre millions de bénéficiaires fin juillet

Hausse des minima sociaux et extension du RSA

Pour lutter contre la pauvreté, accentuée par la crise sanitaire, les associations espèrent notamment une augmentation des minima sociaux, comme le RSA et son extension aux jeunes de 18 à 25 ans. Mais Emmanuel Macron a fermé la porte à cette revendication lors de son interview télévisée : "Nos fondamentaux, c'est la lutte contre la pauvreté par le retour à l'activité et le travail", a-t-il déclaré, estimant que "plus on augmente nos minima sociaux, plus on rend difficile le retour à l'activité".

"Il ne peut pas y avoir de retour à l'emploi sans un coup de pouce financier auprès de ceux qui ont peu (le RSA) et de ceux qui n'ont rien (les jeunes entre 18 et 25 ans)", insiste auprès de l'AFP Florent Guéguen, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)."On assiste à la paupérisation de toute une partie de la population, notamment celle qui n'a pas été protégée par le chômage partiel ni par l'indemnisation du chômage", ajoute ce responsable associatif.

Ce vendredi, le député et porte-parole du PS Boris Vallaud a appelé le gouvernement à ouvrir le RSA aux jeunes de 18 à 25 ans, en plaidant pour une "réponse sociale forte".

9,3 millions de personnes pauvres en France

Selon les derniers chiffres officiels, la France comptait 9,3 millions de pauvres en 2018 mais ils pourraient être un million supplémentaire à cause de la crise, estiment certaines associations.

D'après une étude publiée mercredi par l'Insee, le confinement a entraîné l'appauvrissement d'un quart des ménages, avec un effet accentué chez les familles les plus démunies.

Le Secours populaire a enregistré une explosion des demandes d'aide alimentaire pendant le confinement, où près d'un requérant sur deux était un nouveau venu. D'autre part, les demandes de RSA se sont envolées de 9,2% entre août 2019 et août 2020, pour 15 départements, selon l'Association des départements de France.