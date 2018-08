C'est une nouvelle tendance dans le monde du travail qui se développe de plus en plus, l'espace de co-working. Au Havre, en quelques mois, des structures gratuites ou payantes se sont implantées. Que trouve-t-on dans ces structures ? Quel type d'entrepreneur s'y installe ?

Le Havre, France

C'est une tendance de plus en plus marquée dans le monde professionnel : louer un espace de bureau à la journée, à l'heure, ou encore travailler gratuitement dans un espace mettant à disposition ordinateurs, connections internet et photocopieurs. Les espaces de co-working fleurissent un peu partout dans notre région aussi bien pour les associations, jeunes start-upeurs et même PME. Au Havre, en quelques mois, ces structures sont en plein boom.

Le 139, est installé cours de la République non loin de l'université dans un quartier en pleine resturcturation © Radio France - Amélie Bonté

A chaque structure son public

Au Havre, ça commencé il y a quasiment 3 ans avec l'ouverture dans les locaux de la CCI, du Container, un espace de 230m² entièrement gratuit et vite adopté par les jeunes entrepreneurs Havrais. Depuis quelques mois, de nouveaux lieux fleurissent avec souvent un concept bien différent, à vous de trouver le votre. Carmen, par exemple a choisit le 139, un petit espace de co-working, cosy et gratuit, avec photocopie, connection wifi, le tout non loin de la gare et de l'université :

L'espace de co-working du 139 est accessible gratuitement © Radio France - Amélie Bonté

Je viens une ou deux fois par semaine pour préparer des formations. L'ambiance est très studieuse"

Le 139, a ouvert ses portes en avril, déjà une centaine d'inscrits. Une structure mise en place par Logéo Seine Estuaire, un bailleur social. Alain Le Berre, directeur de projet nous explique :

Logéo Seine Estuaire met aussi à disposition sa salle "meet-up" pour des réunions © Radio France - Amélie Bonté

C'est d'abord notre siège social, mais avec la mairie il y avait cette volonté que le rez-de-chaussée de l'immeuble ne soit pas fermé aux habitants"

L'une des salles de réunions à thème proposée à La Hune © Radio France - Amélie Bonté

Et bientôt Logéo Seine Estuaire proposera des résidences pour les jeunes créateurs de projets. Un peu plus loin, en centre-ville, à deux pas de la mairie, La Hune est un espace discret mais immense : 2 500m², ultra design, décoré avec des architectes, tendance et cosy mais là, le lieu est payant. Pour le co-working, ça commence à 5€ de l'heure. Ouvert en juin, La Hune compte déjà 130 adhérents. C'est Nicolas Sarazin et sa femme, entrepreneurs Havrais, qui se sont lancés dans cette aventure :

Parce que notre ville en avait besoin!"

L'espace séminaire-réunion de La Hune, en rez-de-chaussée, est entièrement modulable © Radio France - Amélie Bonté

L'espace détente de La Hune © Radio France - Amélie Bonté

La Hune, c'est aussi des bureaux louables à la journée, au mois, sans engagement, sans charges. Déjà 60% des bureaux sont occupés et un espace de séminaire modulable au rez-de-chaussée qui était plein en juin et juillet. Nicolas Sarazin :

Notre qualité d'aménagement permet de pouvoir satisfaire autant le start-upeur que le chef d'entreprise qui reçoit des clients"

La Hune, un espace de co-working et de réunions de 2 500m² en centre-ville du Havre © Radio France - Amélie Bonté

Autre initiative qui devrait ouvrir dans les rues piétonnes en septembre, le Brumm Café où là vous payez votre temps sur place et non à la consommation car qu'il soit gratuit ou payant, la force de l'espace de co-working, pour les jeunes pousses comme pour les entrepreneurs confirmés, c'est aussi, le café à volonté !