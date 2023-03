Le DFCO fait toujours rêver les jeunes Dijonnais

L'arrivée des joueurs et joueuses du DFCO au stade de Chevigny-Saint-Sauveur

300 enfants sur le terrain de football de Chevigny-Saint-Sauveur ont été entraînés par les joueurs et joueuses du DFCO. Malgré les résultats du club, les enfants ont toujours des étoiles dans les yeux face aux footballeurs professionnels dijonnais.

"Celui que je préfère, c'est le gardien Reynet"

Certains manqueront de voix ce soir. 300 jeunes ont hurlé leur amour pour les joueurs et joueuses du DFCO. Surtout pour le gardien emblématique du club. "Moi, mon joueur préféré, c'est le gardien Reynet" affirme Paul, 8 ans. Ses amis acquiescent : "Baptiste Reynet c'est le meilleur ! Même si parfois il fait des erreurs, on le pardonne…"

Mickaël Le Bihan, attaquant du DFCO, à la passe décisive pour des jeunes footballeurs © Radio France - Etienne Cholez

Globalement, les jeunes dijonnais sont optimistes : "Ce n'est pas grave la défaite contre Pau, on gagnera le prochain !" Naël, 9 ans, anticipe même les prochaines années : "Même si on descend en National, on remontera en Ligue 1 juste après."

Recharger les batteries des joueurs

"Voir tous ces gamins avec le sourire, ça fait toujours chaud au cœur" confie Daniel Congré, le défenseur du DFCO. Le gardien Baptiste Reynet insiste sur l'importance de ces journées au moment où le club enchaîne les mauvais résultats : "En cette période compliquée, on peut s'aérer la tête avec ces jeunes. Il fait beau, tout le monde est content, ce n'est que du positif."

Lisa Lichtfus, la gardienne belge du DFCO constate aussi que de nombreuses filles sont sur le terrain : "A mon époque, j'étais la seule fille du village à jouer. C'est un plaisir de les voir oser !" Une bouffée d'oxygène pour la jeune joueuse de 23 ans qui se prépare à un match d'une importance capitale contre Rodez samedi 25 mars à Dijon.