Le diesel, carburant préféré des lozériens

Tous les départements d'Occitanie, région championne de France du diesel, sont d'ailleurs très au-dessus de la moyenne nationale. Le Gers et le Tarn-et-Garonne talonnent la Lozère avec 69%, l'Aveyron 68% et 67% en Ariège. Le Gard est à 62 %. Reportage à Mende de Saïd Makhloufi. Fernand est au volant de sa vieille voiture, une voiture avec laquelle il se déplace aux quatre coins du département. "Ici, si tu as pas du diesel, t’es mort. Pourquoi? _Parce que nous sommes trop loin de tout. Même pour les médecins. Surtout si on n'a pas un véhicule qui est un peu économe. "_Allons demander au patron de la station Total à Mende, le prix du diesel.

-Il est à combien en ce moment ?

-1,37 et l'essence 1,47.

10 centimes du litre, 5 euros de différence en moyenne pour un plein, c'est beaucoup, mais c'était pire avant Christophe Chalier : "le diesel était plus intéressant, il était moins cher et on consomme moins aujourd'hui. _L'écart tend à se resserrer_, donc c'est moins intéressant. Maintenant, les voitures essence consomment moins et sont plus fiables et durent plus longtemps et consomment moins".

Rouler à l'essence sur le long terme peut vous être avantageux, même si, pour régisse, rouler au diesel apporte un petit plus au niveau de la conduite et aussi le confort de conduite : "un diesel a beaucoup plus de coupe qu'une essence dans nos régions vallonnées.

C'est vrai que j'ai noté que les Lozériens en arrivant ici prenaient la voiture pour beaucoup de choses pour aller faire des courses alors que le supermarché est pas si loin à pied et c'est dans les habitudes. C'est vrai qu'on a besoin de voiture pour circuler et profiter de ce beau territoire.

