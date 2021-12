Le diffuseur Amazon se dit "inquiet" des violences en marge des matches de football

Depuis le début de la saison, de nombreux incidents sont survenus lors des matches de football en France. Des violences ont émaillé les stades lors de rencontres en Ligue 1, en Ligue 2, mais aussi en Coupe de France, comme ce dimanche 17 décembre lors du match entre Paris FC et Lyon. Une situation qui inquiète le diffuseur de la Ligue 1, Amazon. "Ce n'est pas ce que nous voulons voir, ce n'est pas ce que la Ligue, les clubs, les joueurs ou les diffuseurs, ou tous ceux qui aiment le football veulent voir", affirme ce mardi le patron des sports d'Amazon Europe, Alex Green, à l'AFP.

Les gens "ne veulent pas passer leur dimanche soir devant un terrain vide"

"Nous parlons avec la LFP mais en tant que diffuseur ce n'est pas notre job d'essayer de nous occuper de cela", indique Alex Green. Il explique que le sujet est "compliqué" et "dépasse le football". La semaine dernière, le gouvernement a annoncé l'arrêt systématique et définitive d'un match de football professionnel dès lors qu'un joueur ou arbitre est blessé. Pour le patron des sports d'Amazon, le rôle du diffuseur se joue plutôt du côté de l'information. "Si le match que les gens veulent voir est reporté ils doivent savoir pourquoi et ce qui est arrivé, et comment la décision a été prise. C'est notre métier, et je pense que nous l'avons plutôt bien fait", assure-t-il.

Amazon a acquis en juin les droits audiovisuels de 80% des matches de Ligue 1. Les fans de football doivent donc souscrire à un abonnement à la plateforme Prime Vidéo s'ils veulent pouvoir voir l'affiche du dimanche soir. Depuis le début de la saison, "plus de 200 matches" de Ligue 1 et de Ligue 2 ont ainsi été diffusés sur Amazon. Le diffuseur estime que sur les seules affiches de Ligue 1, l'audience peut atteindre "plus d'un million" de téléspectateurs.