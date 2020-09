Le dijonnais Alain Cocq réclame le droit de mourir et veut faire évoluer la loi

"Je me doutais bien que la réponse de l'Elysée serait négative, mais cette question, je me devais de la poser." A 57 ans, paralysé sur son lit Alain Cocq s'exprime avec une voix claire et forte, mais cette énergie est celle du désespoir.

On vous a parlé sur France Bleu Bourgogne du combat de ce dijonnais qui réclame le droit d'en finir. Alain Cocq a interpellé la semaine dernière l'Elysée. Il demande qu'on lui prescrive un médicament qui provoquerait sa mort. "Un médicament que je prendrai par moi-même, insiste Alain Cocq, c'est MA demande au Président, mais c'est aussi une demande pour que tous les français aient ce droit , je dis bien ce droit !"

La determination d'Alain Cocq Copier

En France , c'est la loi Léonetti qui encadre la fin de vie. Une loi sortie en 2005 et renouvelée en 2016: elle est claire. Pas d'acharnement thérapeutique. Les médecins peuvent suspendre les traitements devenus inutiles et ont le devoir de soulager la douleur. Si l'agonie survient, ils peuvent plonger le patient dans un sommeil profond, mais n'ont pas le droit de donner la mort. Alain Cocq n'est pas à l'agonie.. c'est ce qui pose un cas de conscience à Jean-François Varet, le président de l'ordre des médecins de Bourgogne:

"On est dans le cas particulier des maladies neuro-dégénératives lentes qui sont extrêmement pénibles pour un patient, ca se comprend très bien, mais de la à dire au bout de dix ans ou quinze ans, veuillez abréger ma vie, eh bien le médecin est hors-la-loi."

Cette impasse révolte Jean-Luc Romero , le président de l'association pour le Droit a Mourir dans la Dignité.. il est venu à Dijon soutenir Alain Cocq, et aimerait bien que les choses évoluent dans notre pays: "Regardez les Pays-bas, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, et même l'Italie ou le tribunal constitutionnel demande au parlement de réfléchir au suicide assisté.La France est le pays des Droits de l'Homme, on a pas envie de mourir dans une théocratie, on est un pays laïc, on devrait avoir le droit de choisir le moment et la manière de partir."

Mais pour l'instant , il n'est pas prévu en France de faire évoluer les choses: Jean-François Varet est très clair là dessus: " En l'état actuel, le conseil de l'ordre des médecins n'envisage pas de modifications prochaine des textes de loi. il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas s'adapter a la demande populaire, il fait s'adapter a une réflexion morale et philosophique."

La réponse de Jean-François Varet, président du Conseil de l'Ordre des Medecins de Bourgogne Copier

Alain Cocq ne veut plus débattre. Il veut en finir. Il assure qu'a partir de vendredi soir, le 4 septembre , il arrêtera de boire et de s'alimenter.

"J'ai toujours hâte d’être au 4, vu la sérénité que j’ai depuis que j'ai pris cette décision, je serai un imbécile malheureux, si je n'avais pas ce soulagement définitif. En faisant ça au moins, je serai un imbécile heureux."

Alain Cocq "J'ai hâte d’être au 4 septembre, et je suis serein.." Copier

Et cette mort ne se fera pas en catimini. Alain Cocq veut diffuser sa gréve de la faim et ses derniers jours en direct sur sa page Facebook. La dernière façon pour lui d'interpeller les élus, les médecins, tous ceux qui peuvent faire évoluer cette loi.