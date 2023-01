Le diocèse d'Avignon ne veut pas vendre à Rosmerta le bâtiment occupé par les migrants

Rosmerta est dans l'impasse à Avignon. L'association héberge des migrants dans un bâtiment du diocèse de l'intramuros depuis maintenant quatre ans. L'archevêque François Fonlupt ne souhaite pas leur vendre ce bâtiment. Rosmerta de son côté ne veut pas le louer aux tarifs proposés par le diocèse. L'un des bénévoles, Guy Chenevier, trouve que les négociations avancent beaucoup trop lentement, alors que les délais accordés par la justice pour occuper le bâtiment sont dépassés et que la fin de la trêve hivernale se profile.

À la recherche d'un médiateur

Un médiateur pourrait donc être nommé pour essayer de mettre d'accord les deux parties. Le dialogue existe mais il est peu fréquent reconnaissent le diocèse et l'association. En juin dernier, Rosmerta a proposé d'acheter le bâtiment pour 500.000 euros. Un prix en dessous du marché admettent les bénévoles mais négociable et qui prend en compte l'état du bâtiment, la présence d'amiante et les travaux nécessaires. Rosmerta n'a reçu aucune réponse officielle mais l'archevêque François Fonlupt a depuis précisé à France Bleu qu'il ne souhaitait pas vendre.

Lui préfère louer : un bail de 20 ans, à 3.500 euros par mois. Beaucoup trop pour Rosmerta qui dénonce la lenteur des négociations. Quatre ans en effet que ce dossier patine. Est-ce-que cela coince au niveau du diocèse ou au-delà, s'interroge les défenseurs des migrants. L'arrivée d'un médiateur, au-dessus de la mêlée et accepté par les deux parties, pourrait peut être débloquer la situation.