C'est un geste utile et symbolique qui se répète de messes en cérémonies religieuses : déposer un billet ou des pièces dans la corbeille de la quête. L'argent collecté participe au fonctionnement des paroisses. Pour fidéliser l'offrande, le Diocèse d'Avignon lance la quête par prélèvement bancaire.

Pascal Andréani l'économe du Diocèse et Pascal Rousseau chargé du Pôle Ressources lancent la quête par prélèvement bancaire

Vaucluse, France

C'est connu, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les quêtes organisées auprès des fidèles lors des messes dominicales, des cérémonies de mariage, des baptêmes ou des obsèques en sont un bon exemple. Plus d'un million d'euro a été collecté l'an dernier dans les paroisses du Diocèse d'Avignon. C'est beaucoup mais cela ne suffit pas à subvenir à tous les besoins ; l'argent des quêtes servant prioritairement au fonctionnement quotidien des paroisses (chauffage, électricité, téléphones, travaux divers etc.) D'autant plus que les comptes du Diocèse affichent un déficit de 2 millions d'euros sur un budget de 7 millions d'euros annuels.

Des offrandes qui ouvrent droit à réduction d'impôt

D'où l'idée de fidéliser les offrandes en permettant aux fidèles de donner par prélèvement bancaire automatique. Exemple : un prélèvement mensuel de 15 euros représente une offrande annuelle de 180 euros (en fait 61 euros pour le donateur après réduction d'impôt) soit l'équivalent d'un euro par messe avec le système de don d'argent à la corbeille. Les fidèles qui opteront pour la quête par prélèvement se verront remettre des jetons en plastique orange pour continuer à faire leur geste d'offrande lors des offices.

Pascal Rousseau chargé du Pôle Ressources au Diocèse d'Avignon : "allez voir votre curé pour bénéficier de la quête par prélèvement :" Copier

Pascal Rousseau : "les jetons permettent de maintenir le geste d'offrande" Copier

Pascal Andréani l'économe du Diocèse d'Avignon : "nous assumons les choix faits par notre Evêque" Copier

Le Diocèse d'Avignon joue à fond la carte de la communication financière © Radio France - Daniel Morin