Le diocèse de Bayeux-Lisieux veut redynamiser la vie chrétienne, des paroisses seront supprimées

Le diocèse de Bayeux-Lisieux veut redynamiser la vie de ses paroisses ! Et pour cela, il souhaite restructurer les 51 paroisses que possède le Calvados. D'ici à 2025, le diocèse sera organisé autour de grands territoires. L'idée, c'est de faire des regroupements en lien avec les fidèles et les prêtres. Il y a plus d'un siècle, le diocèse comptait plus 800 prêtres dans le département, ils ne sont plus que 80 en activité en 2023 !

La pyramide des âges n'arrange pas les choses avec une moyenne d'âge de 70 ans. Sur les 80 prêtres en activité dans le Calvados, seulement 25 prêtres ont entre 30 et 65 ans.

Moins de paroisse, mais donc, cinq grands territoires en fonction des différents bassins de vie du Calvados : Le Pays d'Auge, le Pays de Falaise, le Bocage, le Bessin et Caen la mer

Nécessaire pour l'avenir du christianisme

François Quillet est prêtre responsable de la Chapelle Sainte-Thérèse à Ouistreham. Pour lui, ces changements sont plus que nécessaires pour l'avenir du christianisme dans le département : "Sur les 51 paroisses du diocèse, il y a déjà des paroisses où on sent bien qu'il n'y a plus de vitalité chrétienne, donc c'est évident qu'ils auront besoin d'une entraide et de se battre avec d'autres anciennes paroisses. Des communautés locales chrétiennes vont essayer de se regrouper ensemble pour se redynamiser. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller rapidement vers cinq grands ensembles, en ayant aussi cette entraide les uns avec les autres, puisqu'on peut s'apporter mutuellement. Telle communauté locale peut avoir des atouts à partager. Et puis à la fois, elle va recevoir des autres aussi" explique François Quillet.

Quid de la messe du dimanche ?

Il faut s'attendre à des changements, dans certaines paroisses du département. Selon le diocèse, ce sera du cas par cas. S'il veut maintenir la proximité, la messe va disparaître dans certaines églises où il n'y a plus de vitalité chrétienne. "On attend une plus grande implication des laïcs, ils seront au cœur du projet" indique le Père Laurent Berthou.

De quoi inquiéter les fidèles de la Chapelle Sainte-Thérèse de Ouistreham, Anne-Marie s'interroge : "Je donne déjà beaucoup de mon temps, je suis là 2 fois par semaine, j'ai une vie de famille" quand Béatrice, elle, comprend ce choix : "Notre société change, elle évolue, la nouvelle génération est parfois en manque de sens. Regrouper, c'est une bonne chose, certains vont moins s'y perdre, l'Église doit s'adapter à ces changements, nous aussi,".