Le diocèse de Belfort Montbéliard célèbre Pâques en direct sur internet

Le dimanche de Pâques, pour les croyants, est habituellement est une période de forte communion où est fêtée la résurrection de Jésus. Avec le confinement la célébration sera un peu différente.

Dominique Blanchet, évêque du diocèse de Belfort Montbéliard sera en direct à 11 heures de la chapelle de l’évêché. Depuis le début du confinement, il a pris l'habitude de célébrer la messe devant une caméra.

Ce qui change radicalement, "c'est qu'il n'y a pas d'assemblée visible et perceptible, cela demande d’entrer plus profondément dans la célébration pour s'établir en communion avec ceux que l'on ne voit pas, mais cette communion se fait", explique-t-il.

Plus de 1.900 vues pour l'office de la passion du 10 avril

"Le fait que ce soit en direct, et non en replay créé un contact réel entre nous", raconte Dominique Blanchet. Ses offices sont largement suivis par les paroissiens. Pendant, la cérémonie, il compte plus de 300 connexions en direct sur Youtube. La vidéo est ensuite laissée quelques jours sur la chaîne pour en faire profiter les retardataires.

La cérémonie est diffusée en direct sur Youtube - Capture d'écran vidéo du diocèse de Belfort Montbéliard

Suivre le calendrier religieux coûte que coûte permet de garder une forme de normalité en période de confinement. "Il y a une sorte de temps liturgique, stable serein, détaille l'évêque. Cela permet de soutenir notre espérance, je pense que pour le croyants c'est très important."

La messe célébrée dans le salon

Pour les paroissiens la messe sera donc célébrée à la maison, Julien Crapelet, sa femme et leurs quatre enfants vivent à Montbéliard. Ils ont pris l'habitude de regarder les cérémonies du diocèse de Belfort Montbéliard en direct sur internet.

Ce dimanche de Pâques, ils se réuniront devant l'ordinateur. "On nettoie un peu le salon, pour que ça soit une ambiance un peu différente de d'habitude. Sur la table on place une bougie, une petite statue de la Vierge Marie et puis on s'installe tous ensemble autour du petit écran."

Catholiques et protestants réunis dans une vidéo

Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard et Mayanga Pangu, inspecteur ecclésiastique vont diffuser dimanche matin un message sous la forme d'une vidéo publiée en ligne. D'habitude catholiques et protestants se retrouvent pour Pâques dans différents endroits dans l'aire urbaine de Belfort Montbéliard. Ils prévoient de faire sonner les cloches des temples et des églises ensemble à 10h.