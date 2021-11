Le diocèse de Belfort-Montbéliard participera à l'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Église

Les évêques de France se sont engagés ce lundi à abonder le fonds d'indemnisation des victimes de pédocriminalité dans l'Église, le fonds SELAM, en vendant les biens immobiliers des diocèses. Le diocèse de Belfort-Montbéliard possède 130 biens immobiliers, reste à savoir quoi vendre et à quel prix.

Selon son dernier décompte, le diocèse de Belfort-Montbéliard possède 130 biens immobiliers. Parmi les biens du diocèse de Belfort-Montbéliard, 83 sont dans le Doubs, 44 dans le Territoire de Belfort, et seulement 3 sont en Haute-Saône. Ces biens, ce sont pour la plupart des églises, des chapelles et des presbytères. Il y a aussi quelques maisons diocésaines, des salles de réunion et 9 logements qui appartiennent au diocèse de Belfort-Montbéliard.

Christian Cases, économe du diocèse de Belfort-Montbéliard Copier

Le problème, c'est que la plupart de ces lieux sont utilisés par l'Église. Pour en vendre une partie, il va donc falloir regrouper certaines activités. Au final, c'est l'évêque, monseigneur Jachiet, qui tranchera. C'est aussi lui qui devra désacraliser les églises, si l'une d'elles est vendue. Lourde tâche pour le nouveau dirigeant du diocèse, nommé le mois dernier par le Pape. Sa messe d’installation sera célébrée le dimanche 14 novembre.