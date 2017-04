Le Diocèse de Bourges a besoin des dons de ses fidèles

Le Diocèse de Bourges lance sa campagne du Denier de l'Eglise. Cette collecte permet de financer les traitements et rémunérations des personnes à son service.

L'Eglise fait appel à la générosité des fidèles ! Avec ce slogan" Le Denier est vital pour l'Eglise en Berry, ne l'oublions pas ".

À quelques heures du week-end pascal, le diocèse de Bourges lance sa campagne du Denier du culte. Il s'agit d'appeler les chrétiens à faire des dons, notamment pour financer les missions des prêtres et acteurs pastoraux. Sans cet argent les 114 curés du Berry et les 105 acteurs pastoraux qui travaillent pour le Diocèse ne pourront être rémunérés. Ça reste souvent méconnu, mais les prêtres touchent l'équivalent d'un salaire mensuel. Ils paient l"'impôt sur le revenu, c'est de saison, comme tout travailleur.

Chaque mois les curés touchent près de 600 euros de traitement, auquel le diocèse rajoute 400 euros , qui représentent les honoraires de 25 offices religieux. Un prêtre célèbre en effet une messe pratiquement tous les matins de semaine et les week-end, sans compter les imprévus comme les enterrements. Ce sont donc des journées bien remplies qui plus est sept jours sur sept. Il faut aussi y rajouter les prières, le travail de préparation pour les messes et bien sur la connaissance de l'actualité. Sébastien Durand, le curé de Saint-Florent-sur-Cher confie que dès le matin , il prie mais aussi qu'il se connecte à internet pour se mettre au courant de l'actualité et pour rester connecté au monde qui l'entoure.

Cette année en plus, l'appel du Diocèse est encore plus pressant que d'habitude. C'est une première en Berry, les finances du Diocèse sur le Denier de l'église sont passées pour la première fois dans le rouge l'an dernier. Il a récolté 950 000 euros, une très belle somme mais qui n'est pas suffisante. Il manquait 50 000 euros pour boucler le budget qui s'élève à 1 million d'euros. L'économe du Diocèse a pioché dans les réserves mais cette solution n'est que provisoire.

Les donateurs peuvent verser réaliser des dons sur internet en un clic sur le site du Diocèse , ou par courrier à l'Association diocésaine à Bourges.