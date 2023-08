Le diocèse de Laval condamne fermement les propos antisémites tenus lors d'un rassemblement Civitas à Pontmain

Le diocèse de Laval réagit aux propos antisémites tenus lors d'une université d'été de Civitas à Pontmain. Ce mouvement catholique intégriste s'est réuni dans le Nord-Mayenne le 30 juillet. L'un des intervenants, l'essayiste Pierre Hillard, a déclaré qu'il "faudrait peut-être retrouver la situation d'avant 1789" à propos du statut des juifs en France, c'est-à-dire à une époque où ils ne pouvaient pas avoir, pour la plupart, la nationalité française. Ce rassemblement n'a aucun lien avec le diocèse de Laval, souligne son responsable de la communication, Firmin Lamy.

"L'Église universelle prône le respect inconditionnel de tout être humain"

Le diocèse de Laval affirme ne pas avoir été mis au courant du rassemblement de Civitas au sein de la cité mariale de Pontmain, le 30 juillet. "On a été alertés en même temps que les médias de cette nouvelle", souligne le responsable de la communication, Firmin Lamy. Il déplore "complètement les propos qui ont pu être tenus pendant cette université d'été". "On n'a pas du tout été en contact avec cette association et ce qui se vit dans l'Église en Mayenne n'est pas du tout ce qui a pu être dit dans cette conférence et c'est vraiment dommageable", dénonce Firmin Lamy. Le responsable de la communication du diocèse de Laval insiste : "L'Église universelle prône le respect inconditionnel de tout être humain. [...] Le message qui a pu être transmis à Pontmain doit être fermement condamné !"

Contactée par France Bleu Mayenne, la maire de Pontmain affirme de son côté que la réunion organisée par Civitas à Pontmain n'a pas eu lieu dans une salle municipale. Marie-Antoinette Guesdon n'avait pas non plus connaissance de ce rassemblement dans sa commune le 30 juillet. Selon plusieurs sources, l'université d'été de Civitas pourrait avoir été organisée dans une salle gérée par des laïcs, appartenant à la communauté religieuse des Oblats de Marie.