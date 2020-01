Le Diocèse de Laval relaie des conférences organisées par le mouvement anti-IVG et anti-PMA Alliance Vita

Le Diocèse de Laval estime qu'Alliance Vita "n'est pas juge. L'Eglise non plus".

Le mouvement anti-IVG Alliance Vita donne des conférences à Laval sur le sens de la vie à partir du 13 janvier. Vous avez récemment entendu parler de cette association : la justice a demandé le retour de ses affiches anti-PMA et anti-IVG dans les gares d’Île-de-France. Grand étonnement du côté de la maire de Paris, Anne Hidalgo et la régie publicitaire compte elle, faire appel.

A Laval, ces conférences seront en tout cas données à l'Université Catholique. Cette information est relayée sur le site internet du Diocèse de laval. Le Diocèse de Laval insiste, c'est une information relayée, il n'est pas partenaire. L'évêque de Laval ne va donc pas s'exprimer sur le sujet.

Le début et la fin de vie seront abordés

La chargée de communication du Diocèse, Véronique Larat précise que "l'Eglise annonce seulement des conférences qui aident à se poser des questions pas toujours évoquées dans la vie courante". Ces réunions vont servir à aborder les difficultés des croyants sur quatre sujets. La fin de vie, le début de vie, le handicap et la grossesse pour autrui.

L'Eglise ne juge pas, ce temps-là est fini

Concernant les positions anti-PMA et anti IVG d'Alliance Vita, à la communication du diocèse, on estime que "cette association n'est pas juge. Ce serait un raccourci de dire qu'Alliance Vita est contre cette loi bioéthique. L'Eglise ne juge pas non plus, ce temps-là est fini", selon Véronique Larat.

Qu'en pense l'association féministe Femmes Solidaires 53 ?

Du côté des associations, notamment de défense de la PMA pour toutes, La Gom'53 estime que "ce n'est pas à elle de commenter la décision d'une entité religieuse". Stéphanie Defrance, administratrice de l'association explique que "répondre serait faire de la publicité à cet événement". Elle conclut : "nous n'avons pas les mêmes valeurs".

Ce n'est pas réfléchir au sens de la vie mais c'est plaquer leurs idées

A l'association Femmes Solidaires 53, la présidente Laurette Audouit estime que "ce n'est pas réfléchir au sens de la vie mais c'est plaquer les idées d'Alliance Vita". Elle est persuadée que beaucoup de catholiques sont plus ouverts qu'Alliance Vita sur les questions de l'IVG et de la PMA.

Laurette Audouit espère qu'Alliance Vita donnera la parole à tous dans ces conférences "_même si le mouvement n'est pas connu pour son ouverture d'esprit_. Il s'est prononcé contre toutes les modifications sociétales", rappelle-t-elle.