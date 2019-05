Le diocèse de Laval veut briser le silence et parler des abus sexuels dans l'Église

Laval, France

"Abus sexuels dans l'Église. La prévention et l'attention aux victime". C'est le thème d'une rencontre organisée mardi 4 juin par le diocèse de Laval. La rencontre se tiendra à 20h30 à la maison Cardinal-Billé, 10 rue d'Avesnières à Laval.

"Cette rencontre ouverte à tous intervient dans un contexte où la lutte contre toutes les formes d’abus sexuels, en particulier la pédophilie, a pris une dimension nouvelle", écrit le diocèse dans un communiqué. "Cette soirée permettra de présenter les dispositifs mis en place aux niveaux national, régional et local : accueil et écoute des victimes, signalement des abus, actions de prévention et de formation.

Selon le diocèse, au niveau régional, une cellule d’écoute est en place depuis le 8 juin 2016, pour les diocèses d’Angers, Laval, Le Mans, Luçon et Nantes. Elle est composée d’un ancien magistrat, d’un psychologue, d’un psychiatre, d’un avocat et d’une infirmière scolaire. Cette cellule est à la disposition de victimes d’abus sexuels, mineures au moment de faits commis par des membres de l'Église. (paroledevictimespaysdeloire@gmail.com).