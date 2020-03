Le diocèse de Nantes prend des mesures pour lutter contre le coronavirus

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le diocèse de Nantes donne des conseils de prudence à ses fidèles, et modifie légèrement le déroulement des cérémonies. Ces consignes ne sont pour autant pas des obligations.

"Vider les bénitiers présents dans l'église, se laver les mains après la communion". Voici les consignes données aux curés dans les Eglises de Nantes. Le diocèse donne ces conseils de prudence pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le déroulement des cérémonies est également modifié: la communion eucharistique (l'hostie) ne peut être donnée que dans la main et non pas dans la bouche directement. Les fidèles sont également invités à se saluer de loin, sans se serrer la main et sans s'embrasser.