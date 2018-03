Alsace, France

Les derniers chiffres dataient de 1950. Depuis, seul le diocèse de Paris en 2011 s'était lancé dans un comptage des fidèles. Strasbourg lui emboîte le pas.

L'initiative est partie de Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg depuis à peine plus d'un an. Il souhaitait mieux connaitre son diocèse qui regroupe les deux départements alsaciens.

Le comptage a lieu du 11 au 18 mars dans près de 500 églises en Alsace, sans oublier les chapelles des hôpitaux, des maisons de retraite, ou encore des prisons.

L'objectif n'est pas d'avoir des chiffres très précis mais juste d'observer une tendance. Le but n'est pas non plus de pointer du doigt les paroisses qui attirent le moins de monde. C'était une crainte de certains curés.

L'idée est bien de réaliser une sorte de portrait de l'Eglise catholique en Alsace. Ce comptage sera réalisé tous les ans au mois de mars pour observer l'évolution. Le diocèse ne serait pas surpris de voir par les chiffres que de moins en moins de monde vient à la messe tous les dimanche.

Mais la religion ce n'est pas qu'être pratiquant explique l'archevêché. C'est aussi être engagé au quotidien. Le recensement doit donc aussi prendre en compte les personnes actives au nom de la religion. Comme par exemple les bénévoles du secours catholique.

Le diocèse annonce déjà que ces chiffres ne seront pas rendus publics.