Le diocèse de Tours enregistre des pertes de dons de près de 400.000 euros pendant le confinement

La conférence des évêques de France lance un appel aux dons national pour soutenir les églises qui ont souffert de la crise sanitaire avec d'importantes pertes financières liées au confinement. En Indre-et-Loire, le diocèse avait anticipé et a lancé un appel aux dons dès le mois d'avril.

L'église manque de fonds après la crise sanitaire du coronavirus. La conférence des évêques de France lance un vaste appel aux dons dans toute la France pour aider les diocèses qui ont subi de lourdes pertes financières à cause de l'arrêt des "casuels", notamment les offrandes durant les messes et les célébrations, pendant deux mois. Un très grand nombre de diocèses a dû demander des reports de charges et d’emprunts.

185.000 euros de pertes de dons par mois

En Indre-et-Loire le diocèse de Tours n'a pas été épargné mais a anticipé ce problème. Monseigneur Jordy, archevêque de Tours a décidé de lancer un appel au dons dès le mois d'avril. "Nous avons vite fait le constat que tout ce qui permettait à l'Eglise de vivre : les quêtes dominicales ou encore la célébration des sacrements etc. tout cela s'arrêtait et en même temps un certain nombre de charges allaient continuer à peser", raconte-t-il.

"Et donc un peu avant Pâques, nous nous sommes dit que ce serait important de rappeler aux gens et aux diocésains que l'Eglise ne vit que de dons et que dans la mesure où ils le peuvent, ils continuent à nous soutenir pendant le confinement" poursuit-il. L'archevêque de Tours estime la perte par mois liée au confinement à 185.000 euros soit entre 350.000 et 400.000 euros de dons habituels qui ne sont pas "rentrés" durant cette période.

Des dons numériques mis en place

Selon lui, l'appel aux dons a été entendu par les Tourangeaux. Pour compenser ces pertes, le diocèse en a appelé à la générosité de ses fidèles et notamment grâce à deux applications mises en place pour faire des dons à l'Eglise. "Nous avons essayé de compenser par les moyens numériques (...) nous avons proposé deux moyens : d'une part une application sur les téléphones, "la quête", et aussi des dons via un site internet, "je donne à l'Eglise"" explique Monseigneur Jordy. Ces deux moyens mis en place dès début avril ont permis de récolter "60.000 à 70.000 euros de dons."