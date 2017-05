Le diocèse de Tours a rassemblé 7000 fidèles dans le grand hall du parc des expositions

A cette occasion, 480 jeunes et adultes ont fait leur confirmation, le troisième sacrement des chrétiens après le baptême et la communion

Le grand hall du Parc des Expositions de Tours a fait le plein ce jeudi de l'Ascension pour un évènement religieux de grande ampleur. C'était le dernier rassemblement de l'année commémorant la naissance de Saint Martin, patron de la ville de Tours. 7000 fidèles étaient réunies l'après-midi pour deux heures et demi de célébration. A cette occasion, 480 personnes ont reçu la confirmation, c'est le dernier sacrement d'un chrétien après le baptême et la communion. Il y avait parmi elles beaucoup d'adultes comme Valérie et Xavier, un couple de tourangeaux quadragénaire qui pourtant s'était un moment éloigné de l'église.

"J'étais baptisé, j'avais fait ma communion, mais je ne pratiquais plus. Un jour, j'ai accompagné ma femme à la messe dans une période qui était un peu compliquée et j'ai senti que quelqu'un était là en qui je pouvais avoir confiance. Cette présence avait toujours été en moi mais je l'avais abandonnée. Et quand l'archevêque nous a dit qu'on pouvait faire sa confirmation à l'âge adulte, cela nous a semblé évident à mon épouse et à moi" Xavier, 46 ans

Un prêtre donne le sacre de la confirmation à une jeune confirmante © Radio France - Denis Guey

"Nous sommes des recommençants. On s'est éloigné de l'église et puis on l'a retrouvée. C'est une joie de faire cette confirmation ensemble" Valérie, épouse de Xavier

Le diocèse de Tours avait fait les choses en grand. Un autel sur une scène immense, un écran géant et une gigantesque croix grise. Sur les côtés, un orchestre à cordes et une double chorale. La mise en scène était digne d'un grand concert dont le temps fort était la confirmation de 480 fidèles. Monseigneur Aubertin, l'archevêque de Tours : " Toutes les générations sont confondues, nous avons 400 jeunes confirmants mais aussi 80 adultes, c'est un moment fort d'unité de l'église". Ces 80 adultes, écharpe blanche au cou, formait une longue procession pour recevoir le sacrement de l'esprit saint. Comme Graziella, émue par la solennité de l'évènement :"j'ai 31 ans, j'ai choisi de faire ma confirmation après un long cheminement et j'ai beaucoup d'émotion de voir ma famille à côté de moi". Ce rassemblement était le dernier grand évènement diocésain de l'année célébrant le 1700ème anniversaire de la naissance de Saint Martin. L'année Martinienne s'achèvera le dimanche 2 juillet.