Le diocèse du Mans à l'écoute des victimes de pédophilie

Lutter contre la loi du silence. Libérer la parole des victimes. Voilà les objectifs de la cellule d'accueil et d'écoute des victimes d'abus sexuels mis en place depuis trois ans par les autorités catholiques au niveau régional. "On ne cherche pas les victimes, explique Paul-Antoine Drouin, vicaire général du diocèse du Mans, mais s'il y en an, l'idée c'est de leur dire venez, signalez-le, parlez-en." Sur le site du diocèse, une rubrique permet d'accéder à la plateforme, basée à Nantes. Un simple e-mail pour entrer en contact... Et en moins de 24 heures, le diocèse concerné est alerté afin de prendre attache avec la personne. Et d'entamer le dialogue.

Depuis la mise en place du dispositif, Paul-Antoine Drouin, a rencontré trois victimes. Des personnes âgées "autour de 70 ou 80 ans", qui ont fini par trouver la force d'évoquer ce qu'ils avaient subi. Des faits qui remontent le plus souvent aux années 60 ou 70 : "Et pourtant, raconte le responsable religieux, elles évoquent ces faits avec une grande précision, ce qui montre qu'elles ont été marquées au plus profond d'elles-mêmes. Pour certaines, c'est la première fois qu'elle reparlent à un homme d'Eglise... Mais pour autant, elle n'ont pas perdu la foi, ce qui me touche beaucoup."

Saisir la justice si nécessaire

Le but de cette cellule de signalement, c'est avant tout que les victimes puissent être "entendues et crues". Mais elle permet aussi, lorsque cela est nécessaire et possible, de les accompagner dans une démarche judiciaire : "Si l'auteur des faits est encore en vie, ce qui n'est pas le cas pour les affaires que j'ai eu à traiter, nous invitons évidemment les personnes à faire un signalement. Et nous, nous le ferions de toute façon, à condition que l'on nous amène des faits solides. Ensuite, c'est à la justice de voir si elle entame une action", souligne Paul-Antoine Drouin.

Une affaire sarthoise survenue avant la mise en place de la plateforme est d'ailleurs aujourd'hui entre les mains de la justice : celle du père Max de Guibert, mis en examen en 2015 pour agression sexuelle sur une quinzaine de mineurs, entre 1993 et 2007, dans plusieurs paroisses où il avait exercé (Bonnétable, Mamers, Parigné-l'Evêque). "Elle suit son cours, indique le vicaire général, mais nous n'avons pas d'informations."

Le climat général incite à libérer la parole

Ces événements et ceux survenus plus récemment, comme la condamnation du cardinal Barbarin ou celle du cardinal australien Pell incitent plus que jamais l'Eglise catholique à prendre la mesure du phénomène, à nouer le dialogue avec les victimes pour le comprendre et éventuellement à sanctionner les coupables. "Je ne vais pas me réjouir de voir ces affaires éclater, souligne Paul-Antoine Drouin, mais indéniablement, le climat général incite à libérer la parole."

Pour autant, le but de cette cellule ne vise pas non plus à mener une chasse aux sorcières dans les rangs du clergé. Il s'agit avant tout de briser ce silence qu'impose trop souvent l'entourage des victimes, par peur du scandale. Ou les victimes elles-mêmes, qui ressentent souvent de la honte, voire une forme de culpabilité.