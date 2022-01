Le directeur d'un Ehpad en Mayenne : "on n'a pas à subir l'opprobre de quelques-uns qui dysfonctionnent"

Les révélations d'un livre décrivant des dysfonctionnements dans des Ehpad privés du groupe Orpea sont "absolument révoltantes" et appellent à des sanctions de "la plus grande sévérité si les faits sont avérés", a estimé ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

L'enquête journalistique met au jour un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, et les repas des résidents sont "rationnés" pour améliorer la rentabilité. Le groupe Orpea conteste ces accusations "mensongères".

Ces révélations jettent l'opprobre sur l'ensemble des maisons de retraite et de leur personnel regrette Pascal Daubert, le directeur des Ehpad de Meslay-du-Maine et de Bouère : "ce n'est pas la première qu'il y a ce type d'affaires de maltraitance. Ce qui m'a serré la gorge, c'est l'amalgame rapidement fait entre tous les Ehpad. Si certains dysfonctionnent gravement, ça nuit à l'image de tous les autres. Tous les Ehpad sont entachés même ceux qui s'investissent complètement, le personnel est dévoué parfois au détriment de la vie privée. Il faut venir voir, je n'ai jamais refusé à quelqu'un de venir même à l'improviste. On n'est pas parfait mais on n'a pas à subir l'opprobre de quelques-uns qui dysfonctionnent".