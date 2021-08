Le directeur de l'aéroport de Biarritz part à la retraite

Didier Riché part à la retraite en ce début du mois d'août. Natif du Pas-de-Calais, il a débuté sa carrière en Normandie pour Aérospatiale avant de rejoindre Toulouse et l'aéroport Toulouse-Blagnac, où il va rester dix ans. Arrivé en 2005 au Pays basque, il fait le bilan des 16 années passées aux commandes de l'aéroport Biarritz Pays Basque.

Spontanément, ce que Didier Riché met en avant son équipe avec laquelle il travaille depuis des années. "On a grandi ensemble", dit-il dans un sourire. D'ailleurs, c'est l'actuel directeur financier de l'aéroport Pascal Géraudie qui va assurer l'intérim de direction, en attendant que le syndicat mixte qui gère la structure statue définitivement.

Rénovation de la piste, G7 et Covid auront marqué la fin de sa carrière

Parmi les grands évènements que Didier Riché retiendra : 2019, les travaux de rénovation de la piste qui ont duré plus d'un an, dont un mois de fermeture totale. Il y a eu aussi, la même année, le G7 même si "faire décoller et atterrir les avions, on sait faire. C'était surtout la présence de toute ces personnalités qui était impressionnante et toute la sécurité qui allait avec."

L'aéroport Biarritz Pays Basque compte aujourd'hui 52 salariés © Radio France - Céline Arnal

La crise économique qui a suivi la crise sanitaire liée au Covid aura certainement été le dernier gros challenge de sa carrière. Plus de 1,2 voyageurs ont transité par le tarmac biarrot en 2017. Ils étaient 360.000 en 2020. Les prévisions pour 2021 sont de 450.000. L'aéroport compte aujourd'hui 52 salariés. Ils étaient 72 avant le coronavirus.

À Biarritz, Didier Riché a vu le monde aéronautique évoluer mais "pas forcément dans le bon sens. Tout a été tiré vers le bas avec les compagnies low-cost". Pour celui qui lâchera les commandes de l'aéroport biarrot début août, "ce n'est pas ça l'avenir du secteur". Lui pense écologie, "depuis 30 ans" et espère à présent pouvoir s'investir de manière bénévole et associative dans ce sens.

