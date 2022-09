Le directeur de l'aéroport de Nice compare l'extension de l'aéroport à une classe d'école surchargée

Le jugement du recours contre l'extension de l'aéroport de Nice a lieu ce lundi 19 septembre à Marseille. Les deux requérants sont France Nature Environement et Capre 06. Le directeur de l'aéroport de Nice Franck Goldnadel répond aux critiques.

Pourquoi est-il indispensable selon vous, d'étendre cet aéroport ?

"Je vais prendre une comparaison simple pour vos auditeurs. Imaginons que je sois le directeur d'une école. Je vois des classes surchargées et je sais que dans les prochaines années, je vais devoir accueillir plus d'élèves. Il faut bien que j'adapte mes infrastructures à la capacité d'accueillir les passagers qui vont arriver. C'est ça aujourd'hui, le projet d'extension."

Sauf que l'école ne crée pas de la pollution

"Sauf que l'école, elle, ne génère pas d'activité. Elle ne génère pas les nouveaux élèves. _Les prévisions de trafic montrent que les azuréens vont plus voyager, qu'il va y avoir peut-être plus de touristes_. Il faut qu'on puisse les accueillir dans de bonnes conditions."

Concrètement, combien y a t'il de passagers aujourd'hui ?

"En 2019, avant le covid, c'était le record de trafic sur l'aéroport de Nice avec 14 millions et demi de passagers."

Avec cette extension, vous passeriez à combien ?

"On peut dire que, en théorie, cette extension va nous permettre d'accueillir _3 millions de passagers en plus_."

Ça veut dire combien de vols en plus ?

"Quand on regarde ce qui se passe, on a à peu près 40% d'azuréens qui voyagent. Le reste, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent visiter notre merveilleux territoire."

Et donc combien de vols en plus ?

"C'est difficile de vous y répondre parce que c'est de la prospective. Il peut y avoir plus d'avions avec plus de passagers à bord. Il peut y avoir le même nombre d'avions avec beaucoup plus de passagers, des avions plus gros. _On parle d'une extension de 3 millions de passagers mais ça ne veut pas dire l'équivalent en nombre d'avions en plus._"

L'extension du terminal niçois serait l'un des plus impactant actuellement mené en France en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec plus de 28 millions de tonnes de CO2 émis sur 30 ans. C'est ce que dit Novethic.fr, référence en matière de développement durable.

"C'est ce qu'on dit mais ce n'est pas ce qu'on a démontré. Moi, j'invite tous vos auditeurs à garder leur esprit critique. _Je veux simplement dire une chose, c'est que ici on adapte nos infrastructures, ici on adapte notre aéroport pour accueillir dans les meilleures conditions nos clients, nos passagers qui sont à la fois azuréens et peut être des gens qui viennent visiter. Je veux aussi que nos auditeurs soient conscients qu'_ils ont l'un des aéroports les plus efficaces en matière d'engagements environnementaux. Sur ces dix dernières années, on a réduit de 85 % les émissions de CO2 sur notre aéroport. Cette responsabilité qui est la nôtre, c'est d'adapter nos infrastructures en améliorant évidemment la qualité et en prenant des engagements environnement."