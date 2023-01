Le directeur de l'Ehpad la Providence à Dijon : "Il y a aussi des établissements qui vont bien"

France bleu Bourgogne : Vincent Gay, la sortie du livre de Victor Castanet, il y a un an, vous diriez que ça a fait du bien ou ça a fait du mal à ceux qui, comme vous, dirigent des EHPAD ?

Je suis partagé. J'avais l'impression qu'on ne faisait pas le même métier, bien sûr. Et puis, d'un autre côté, ça a mis en lumière des pratiques qu'on ne découvrait pas tout à fait.

Ça a fait bouger les choses dans quel sens ?

Je pense qu'il y a eu une certaine prise de conscience de nos dirigeants, qu'il fallait faire plus de contrôles, qu'il ne fallait pas simplement regarder du déclaratif.

Les contrôles renforcés, c'était effectivement une des promesses du gouvernement suite à la parution du livre Chez vous, ça s'est traduit comment ? Vous avez vu plus de contrôles dans votre établissement ?

Pas vraiment, parce qu'en réalité, j'imagine qu'ils ont priorisé sur des remontées qu'ils ont eues. Il y a des établissements qui soit ont été identifiés, soit certaines familles ont activé des demandes, mais dans le privé lucratif. Moi, je représente les associations et la fédération du privé non lucratif. En réalité, les choses se font plutôt bien.

Et quand il y a des contrôles chez vous déjà c'est à quelle fréquence ?

Si je prends l'exemple de la Providence, le dernier contrôle était de mémoire en 2019 sur la sécurisation du médicament. Donc il y a des contrôles qui sont programmés. Et puis après il y a des contrôles qui sont réalisés sur des déclarations faites à l'Agence Régionale de Santé ou au conseil départemental. Ils savent très bien quelles sont les situations de chaque établissement. Ils ont les bonnes remontées, donc c'est à eux de décider et de mettre en action ce qu'il faut pour les établissements. On est en contact quotidien.

Il y a des établissements à votre connaissance qui posent problème aujourd'hui en Côte d'Or ?

Bien sûr. Bien sûr, ils sont clairement identifiés. Le directeur par intérim de l'ARS nous en parlé lors des diverses réunions. Il ne les a pas nommés ainsi, bien entendu.

Et qu'est-ce qui se passe alors pour ces établissements là ?

Ecoutez, il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a même eu des dépôts de plaintes. Et puis ça leur appartient. Moi, ce que je voudrais plutôt aujourd'hui mettre en lumière, c'est qu'il y a aussi des établissements qui vont très bien. Il y a aussi des établissements où les résidents on s'en occupe très convenablement. C'est à dire que, à partir du moment où des personnels sont investis, à partir du moment où des directions portent des projets, ou des fondations ou des associations ou des groupes, les choses peuvent se réaliser de façon très, très convenable.

Et dans les établissements qui vont bien. Est ce qu'on ne manque pas quand même de moyens humains encore aujourd'hui ?

Alors on manque effectivement de moyens humains puisque on a un réel problème d'attractivité pour nos métiers. A la Providence, j'ai la chance d'avoir un médecin gériatre. J'ai la chance d'avoir un cadre de santé, d'avoir six infirmiers. Sur la partie médicale, on est plutôt bon sur notre établissement. Ce n'est pas le cas de tous les établissements. Par contre, au niveau des aides-soignants, oui, c'est dramatique. Nous cherchons à recruter trois CDI depuis le mois de septembre. Sur la période de octobre novembre décembre, nous n'avons eu aucun candidat formé.