Le directeur de l'hôpital de La Rochelle étrillé par la Cour des comptes

Alain Michel, directeur du Centre Hospitalier de La Rochelle, est dans le collimateur de la chambre régionale des comptes pour sa gestion hasardeuse d'un partenariat avec la Chine. Il nie toute malversation.

Le directeur du centre hospitalier de La Rochelle est visé par un rapport au vitriol de la chambre régionale des comptes. Les magistrats bordelais, qui ont épluché six ans de gestion de l'hôpital, pointent de nombreuses irrégularités financières dans le cadre de la coopération avec un hôpital chinois : dépenses non justifiées, utilisation sans contrôle d'une carte bancaire de l'hôpital, statut très flou de la médecin chinoise qui coordonne les échanges. Dans ce rapport publié fin décembre, c'est bien la gestion du directeur général Alain Michel qui est en cause.

Alain Michel, lui, se défend pied à pied. Dans une longue réponse très argumentée à la Cour régionale des comptes, il estime que les magistrats ont été "influencés" par des rumeurs.

"Le Louvre, Versailles, Monaco"

Au sein du personnel en tout cas, ce rapport a fait l'effet d'une bombe. La CFTC, premier syndicat de l'établissement, veut "des réponses". Pour son chef de file, Julien Bondeux, il y a de quoi être "scandalisé". Il cite notamment l'exemple d'un "grand tour" offert à quelques dirigeants chinois "au Louvre, à Versailles, à Monaco".

"On nous demande tous les jours de faire des économies", "on se demande s'il y a une bonne gestion de l'hôpital de La Rochelle". La CFTC se demande maintenant s'il va y avoir des suites à ce rapport. "S'il y a des fautes qui sont prouvées, il faudra que notre directeur prenne ses responsabilités, quitte à partir de l'hôpital", déclare Julien Bondeux sur France Bleu La Rochelle.

"Ce n'est pas du tourisme"

La coopération avec la Chine est "véritable, sérieuse, et profitable au groupe hospitalier", répond Alain Michel qui se défend de toute malversation. Si le directeur général s'est rendu à de nombreuses reprises en Chine, "ce n'est pas pour faire du tourisme", promet-il.

"Il y a un climat très spécifique dans cet établissement", comme des lettres anonymes, dénonce Alain Michel. Qui pointe "des essais de déstabilisation". Il rappelle que "si on considère que quelqu'un a mis de l'argent dans sa poche", il peut y avoir "des plaintes auprès du procureur et la cour de discipline budgétaire". Conclusion d'Alain Michel : "Pour moi, il n'y a absolument rien, c'est une affaire classée".

Mais les syndicats, eux, ont décidé de ne pas en rester là. Une intersyndicale CFTC-CGT-FO-CFDT a réclamé une audience avec l'Agence régionale de santé. En attendant, les syndicalistes rencontreront lundi le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital.