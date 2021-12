Le directeur de Savignac prend la direction de la prestigieuse école Ferrandi à Paris

Richard Ginioux quitte ses fonctions de directeur et il quitte la Dordogne. Il vient d'être nommé à la tête de l'école Ferrandi, la grande école hôtelière et de la gastronomie. Il prendra ses fonctions en mars 2022. Son remplaçant n'est pas encore nommé.

Richard Ginioux va quitter l'école supérieure hôtelière et de management de Savignac en Dordogne. Il vient d'être nommé à la tête de l'école Ferrandi, l'école prestigieuse de gastronomie et d'hôtellerie à Paris. Elle a vu notamment passer la pâtissière Nina Ferrandi ou encore Laurent Mariotte.

C'est un changement de dimension à tous les niveaux"

Richard Ginioux a passé 16 ans à l'école de Savignac qui accueille environ 450 élèves, "ce sera 10 fois plus à Paris, avec environ 4.500 étudiants" explique Richard Ginioux qui déménage en janvier prochain. "C'est une grande fierté d'intégrer peut-être la plus prestigieuse des écoles françaises dans ce domaine, c'est un vrai challenge pour moi avec des grands défis à l'internationale".

Le directeur de l'école de Savignac-les-Eglises est parisien d'origine, il emmènera à Paris "le savoir-vivre et un savoir-être en Dordogne qui est important, je compte amener un peu plus de rondeur dans les relations humaines, dans le management, ce sera sûrement un héritage de la Dordogne". Son remplaçant à Savignac n'est pas encore connu. Le temps de sa nomination, un comité de direction gère l'école supérieure d'hôtellerie et de management.