Tours, France

Comme chaque année le cirque Pinder débute sa tournée à Tours et a planté son chapiteau sur le terrain de la fête foraine à Rochepinard. Les représentations ont commencé samedi et se poursuivent jusqu'au 18 février.

Mais c'est désormais monnaie courante, désormais à chaque fois qu'un cirque s'installe quelque part, il est confronté à la fronde des anti-captivité des animaux dans les cirques. D'ailleurs hier le collectif "Stop cirque animaux 37" a mené une action pour sensibiliser le public. "Nous ne sommes pas contre les gens du cirque mais contre l'exploitation animale et la captivité" disaient-hier les militants.

"Ce sont eux qui n'aiment pas les animaux" répond Frédéric Edelstein, dompteur et directeur du cirque

Pour Frédéric Edelstein, dompteur du cirque Pinder, il s'agit d'une mobilisation marginale. "Mais ce que je peux dire à ces gens c'est merci de manifester devant notre cirque : ça nous fait une publicité incroyable !" dit-il, ironique. "Si avec mes fauves depuis maintenant plus de 35 ans, j'étais un bourreau d'animaux, les gens ne viendraient pas."

Le patron du cirque Pinder estime que ce sont des "extrémistes" : "_Il s'agit d'_une minorité de gens qui ne représentent rien et qui sont virulents sur internet et font du lobbying auprès des mairies ou des sponsors. Mais les gens nous connaissent, et on ne perd pas un public à cause de ces militants complètement bornés et pour lesquels je n'ai aucun respect car ce sont eux qui n'aiment pas les animaux".

Plusieurs pays européens et même certaines communes en France ont interdit les cirques avec animaux, "elles sont hors la loi" dit Frédéric Edelstein.