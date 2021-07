Le directeur du ZooParc de Beauval va saisir le Conseil d'Etat pour repousser le pass sanitaire à septembre

Rodolphe Delord est en colère, après les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi soir, notamment l'obligation d'un pass sanitaire à tous les Français de plus de 12 ans pour pouvoir accéder aux cinémas et autres lieux de loisirs dès le 21 juillet. Le directeur du ZooParc de Beauval ne s'estime pas prêt pour mercredi prochain. En tant que président de l'Association française des parcs zoologiques, association qui compte une centaine de parcs en France, il va d'ailleurs saisir le Conseil d'État pour obtenir un délai jusqu'au 15 septembre.

Nous ne comprenons pas - Rodolphe Delord

Rodolphe Delord se dit abasourdi par une mesure incohérente. "Cela fait même pas un mois que l'ensemble de la population française a la possibilité de se faire vacciner. Et on nous impose ce pass sanitaire à partir du 21 juillet. Alors qu'il y a trois semaines, on nous laisse la possibilité de retirer le masque à nos visiteurs en extérieur. Nous ne comprenons pas !"

Il ne s'estime pas non plus habilité à contrôler l'identité de ses visiteurs. Il va donc déposer un recours devant le Conseil d'Etat pour demander a minima un report de la mise en application de cette mesure au 15 septembre, le temps de permettre à la population de se faire doublement vacciner.

Les visiteurs, mais aussi les salariés, sont concernés

Rodolphe Delord devra en plus appliquer cette mesure à ses 1.100 salariés et ça s'annonce compliqué. "Nous avons 250 personnes pour s'occuper des animaux, soigneurs, vétérinaires, agents d'entretien, de maintenance, et bien évidemment ces salariés et ces collaborateurs doivent rester travailler pour la santé de nos animaux. Aujourd'hui, beaucoup de mes collaborateurs souhaitent prendre des rendez-vous pour se faire vacciner et c'est très difficile de trouver des créneaux".

Le directeur du ZooParc de Beauval était ce mardi matin en réunion avec le secrétaire d'État chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Il estime ne pas avoir eu toutes les réponses à ses questions.