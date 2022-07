Le discours du CRIF à Grenoble lors de la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv

Hervé Gerbi, président du CRIF Grenoble-Dauphiné était venu expliquer au micro de France Bleu Isère l'importance toute particulière de ces commémorations de la rafle du Vel D'hiv en cette année 2022. Les 80 ans de cet événement historique n'arrivent pas dans n'importe quel contexte. C'est celui d'une recrudescence de l'antisémitisme, que le chef de l'État, Emmanuel Macron, qualifiait le même jour à Pithiviers de "rampant".

L'avocat grenoblois et président du CRIF prononçait dimanche 17 juillet dernier à Grenoble, au parc Paul Mistral, un long discours à retrouver intégralement ici.

La solidarité et la fraternité doivent éloigner les discours haineux et les raccourcis séparatistes - Hervé Gerbi, président du CRIF Grenoble-Dauphiné

"Le CRIF a, de fait, une double obligation morale. Le CRIF ne doit d'abord céder à aucune compromission sur les valeurs humanistes qui sont les siennes et celles du judaïsme : le respect et l’épanouissement de chacun garantis par le principe essentiel de laïcité. Un principe qui n’est pas à géométrie variable. Un principe qui rassemble dans une exigence de vivre ensemble et non qui divise dans une exigence de vivre avec. Le CRIF doit ensuite prendre sa place dans les débats d’aujourd’hui pour que les principes républicains qui font le ciment de notre société soient réaffirmés : la solidarité et la fraternité doivent éloigner les discours haineux et les raccourcis séparatistes. C’est aussi cela que cette journée commémorative des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et d’hommage aux justes vient nous rappeler : ne jamais rien céder à ceux qui cherchent à diviser. Ils dessinent aujourd’hui sur nos murs, ici ou à Avignon, des caricatures abjectes. Ils désigneront demain, nommément, des boucs émissaires. Au contraire, soyons dignes du message porté par les survivants de la shoah et les justes de France. Votre présence aujourd’hui, à cet instant précis, au-delà de vos parcours, de vos conditions et de vos opinions est le plus bel hommage et la meilleure reconnaissance qui peuvent être fait aux victimes de la shoah et aux justes de France. Le judaïsme de 2022, puise dans ses racines cette étincelle de lumière qui ne s’éteint jamais. Les 6 millions de juifs exterminés dans la shoah et les justes que nous honorons aujourd’hui sont la représentation symbolique de ces lumières qui éclairent le monde, et ne montrent qu’un seul chemin : celui de la vie."